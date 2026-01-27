Polisportiva Pegasus in bella evidenza nel tiro con l'arco con il contributo del gruppo vastese

Si Ã¨ svolta a Barletta la Gara Interregionale di tiro con lâ€™arco, nella quale la Asd Polisportiva Pegasus di Trivento ha ottenuto risultati di rilievo, confermando ancora una volta la soliditÃ tecnica e la determinazione della squadra.

Nonostante alcune difficoltÃ legate alla scarsitÃ di nuovi iscritti sul territorio di Trivento, dove la societÃ Ã¨ attiva dal 1985, la squadra ha potuto contare anche sulla preziosa collaborazione di alcuni atleti del gruppo vastese, garantendo cosÃ¬ una presenza competitiva e di alto livello in diverse categorie.

I risultati del Campionato Interregionale:

â€¢ Medaglia dâ€™oro arco olimpico junior femminile: Deborah Griguoli

â€¢ Medaglia dâ€™oro arco compound senior maschile: Domenico Del Castello

â€¢ Medaglia dâ€™argento arco compound senior maschile: Benedetto Parisi

â€¢ Medaglia dâ€™argento arco nudo senior femminile: Irene Scampoli

â€¢ Medaglia di bronzo arco nudo master maschile: Peppino De Innocentis

Il tecnico Pierluigi Fierro commenta: Â«Stiamo iniziando a farci notare anche in ambito interregionale, grazie allâ€™impegno dei nostri atleti e alla collaborazione del gruppo di Vasto. A Trivento fatichiamo ancora a trovare nuovi iscritti, ma la nostra esperienza e i risultati ottenuti ci spingono a crescere sempre di piÃ¹Â».

La Pegasus, insignita nel 2022 della Stella dâ€™argento al Merito Sportivo (CONI), prosegue la sua attivitÃ promuovendo il tiro con lâ€™arco in Molise e in Abruzzo, con corsi a Vasto e a Castiglione Messer Marino, puntando allâ€™obiettivo di qualificarsi ai prossimi Campionati Italiani Indoor, in programma a Roma dal 26 febbraio.