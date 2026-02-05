Partecipa a IlTrigno.net

Sei giÃ  registrato? Accedi

Password dimenticata? Recuperala

Non sei registrato?

Registrati con e-mail
Informativa Privacy Politica Editoriale
Termini e Condizioni

'Mirabile Visione', quando lâ€™Inferno di Dante diventa contemporaneo. L'esperienza degli allievi del 'Mattioli-D'Acquisto' di San Salvo

redazione
Cultura
Condividi su:
Le classi del triennio del Liceo Scientifico (tradizionale e Scienze Applicate) e le classi del triennio ITE dell'Omnicomprensivo â€˜Mattioli - Dâ€™Acquisto' di San Salvo si sono recate presso il Centro Culturale Aldo Moro per assistere alla proiezione del docufilm Mirabile Visione, diretto e prodotto da Matteo Gagliardi con Starway Multimedia (in collaborazione con Robin Studio e Studio Gagliardi).
 
Un viaggio immersivo nellâ€™Inferno dantesco, tra immagini, parole e suggestioni contemporanee, per scoprire che "Dante non Ã¨ solo attuale, ma Dante Ã¨ domani".
 
Unâ€™esperienza che ha unito cultura, riflessione e linguaggi moderni, dimostrando come i grandi classici continuino a parlare al presente e al futuro delle nuove generazioni.
 
Fonte e foto Omnicomprensivo Mattioli - D'Acquisto San Salvo
Condividi su:

Seguici su Facebook