'Mirabile Visione', quando lâ€™Inferno di Dante diventa contemporaneo. L'esperienza degli allievi del 'Mattioli-D'Acquisto' di San Salvo

Le classi del triennio del Liceo Scientifico (tradizionale e Scienze Applicate) e le classi del triennio ITE dell'Omnicomprensivo â€˜Mattioli - Dâ€™Acquisto' di San Salvo si sono recate presso il Centro Culturale Aldo Moro per assistere alla proiezione del docufilm Mirabile Visione, diretto e prodotto da Matteo Gagliardi con Starway Multimedia (in collaborazione con Robin Studio e Studio Gagliardi).

Un viaggio immersivo nellâ€™Inferno dantesco, tra immagini, parole e suggestioni contemporanee, per scoprire che "Dante non Ã¨ solo attuale, ma Dante Ã¨ domani".

Unâ€™esperienza che ha unito cultura, riflessione e linguaggi moderni, dimostrando come i grandi classici continuino a parlare al presente e al futuro delle nuove generazioni.

Fonte e foto Omnicomprensivo Mattioli - D'Acquisto San Salvo