Gallerie per la captazione acque sotto il costone orientale di Vasto, Forte chiede 'lumi'

Il consigliere comunale vastese Giuseppe Forte ha presentato la seguente interrogazione al sindaco ed agli assessori competenti in merito ai controlli nelle gallerie per la captazione acque realizzate sotto il costone orientale della cittÃ a seguito della frana del 1956.

Alla luce di quanto in questi giorni sta accadendo in terra di Sicilia, dove una imponente frana sta interessando lâ€™abitato di Niscemi - scrive Forte -, inoltra questa interrogazione ai responsabili della cosa pubblica vastese per le seguenti motivazioni:

1 â€“ La nostra cittÃ da sempre, come dimostra e documenta la storia, Ã¨ interessata da movimenti franosi che nel corso degli ultimi secoli hanno in piÃ¹ circostanze interessato la parte orientale del costone che si affaccia sul nostro splendido golfo;

2 â€“ In particolare nel 1816 e piÃ¹ di recente, nel febbraio dellâ€™anno 1956, una imponente frana ha praticamente distrutto lâ€™antico quartiere del Muro delle Lame che si espandeva attorno alla storica chiesa di San Pietro;

3 â€“Sono tanti i vastesi che, come lo scrivente, hanno vissuto quella immane tragedia che richiamÃ² allâ€™epoca lâ€™interesse degli organi di informazione nazionali ed internazionali. Quellâ€™evento calamitoso sconvolse la parte piÃ¹ bella del centro storico della cittÃ costringendo oltre cento famiglie a lasciare, senza piÃ¹ farvi ritorno, la propria case nel giro di pochi giorni ;

4 â€“ Guardando in tv e leggendo i giornali - che raccontano quanto sta accadendo a Niscemi dopo la frana che colpÃ¬ quellâ€™abitato sul finire degli anni 90 dello scorso secolo - si rimane sbigottiti. In quella cittÃ non fu dato seguito agli interventi previsti per il consolidamento dellâ€™abitato senza impegnare le risorse messe a disposizione.

Tuttâ€™altra storia per Vasto dove, a seguito della frana del 1956, grazie alla mirabile azione svolta dal compianto sen. Giuseppe Spataro, si riuscÃ¬ a coinvolgere direttamente il Governo Nazionale dellâ€™epoca facendo dirottare ingenti somme verso la nostra CittÃ per il risanamento dellâ€™area e per la costruzione di nuovi alloggi per gli sfollati.

Con la presente interrogazione lo scrivente ricorda agli amministratori della cittÃ ed a quelli regionali e nazionali che dopo la frana del 1956 sotto il costone del Muro delle Lame furono realizzate, ad opera del Genio Civile, delle gallerie per la captazione delle acque che in abbondanza attraversano il sottosuolo della nostra cittÃ composto da strati alternati di sabbia ed argilla. Nel corso degli anni successivi interventi furono realizzati dal Consorzio di Bonifica lungo lâ€™area di via Tre Segni e San Michele grazie a cospicui finanziamenti.

Quelle gallerie, scavate ed armate da esperti minatori che per lungo tempo lavorarono nel sottosuolo di Vasto, da tempo mi risultano essere state abbandonate. Lâ€™ultima ispezione fatta da alcuni tecnici di questo Comune risalirebbe ad oltre venti anni or sono. Nessuna traccia dei tecnici del Genio Civile.

Pertanto, con la presente si sollecita un intervento presso i competenti Uffici del Genio Civile Regionale e della Protezione Civile Regionale affinchÃ© venga organizzata unâ€™accurata ricognizione di quelle gallerie per la verifica del loro stato e della loro funzionalitÃ . Inoltre sarÃ bene chiedere lo stanziamento di adeguate somme necessarie per un consistente intervento di pulizia e di puntellamento delle stesse.

A tal fine si invitano sindaco e assessori a voler mettere in atto con celeritÃ ogni azione atta ad ottenere una pronta risposta dalle AutoritÃ competenti in materia.