La 'Paolucci' di Vasto è la "scuola più sportiva della provincia di Chieti"

La Scuola Secondaria di I Grado "Raffaele Paolucci" IC1 Vasto è stata premiata davanti ai docenti di scienze motorie e sportive arrivati da tutta la provincia per una Conferenza di servizio ospitata nella sala multifunzionale del plesso Santa Maria del Sabato Santo come “Scuola più sportiva della provincia” nello scorso anno scolastico.

L’impegno e la dedizione nello scorso anno scolastico degli studenti della Paolucci impegnati nelle attività del Centro Sportivo Studentesco hanno portato la Paolucci al vertice della classifica provinciale generata sulla base dei risultati sportivi raggiunti.

Gli alunni dell’I.C. 1 di Vasto nello scorso anno scolastico sono stati impegnati nelle finali provinciali, regionali e nazionali di diverse discipline sportive tra cui: atletica leggera, pallavolo, tennistavolo e calcio.

Questo premio - si sottolinea in una nota - viene conferito per sottolineare l’importanza dei valori veicolati dallo sport, soprattutto quello scolastico, il quale molto spesso spalanca le porte dell’inclusione e mette al centro del processo di apprendimento le life skills che nello sport sono fondamentali per la pratica sportiva e la gestione della performance.

Come per tutti i grandi risultati anche per questo senza l’impegno di tutti il traguardo sarebbe stato irraggiungibile, non possiamo dunque esimerci dal ringraziare chi ha permesso che tutto questo potesse realizzarsi, in primis la Dirigente Scolastica prof.ssa Eufrasia Fonzo; i referenti provinciali e regionali presenti, i professori Guido Grecchi, Roberta Borrone e Marco Pompa; i docenti della Paolucci, i professori Alessandro D’Adamo, Giovanna Di Florio, Giovanni Longhi e Luigi Spadaccini; i collaboratori scolastici e le famiglie.

Infine, un ringraziamento ai principali attori protagonisti e cioè gli alunni della Paolucci che con i loro straordinari risultati sportivi e il loro spirito sportivo, partendo dall’estrema periferia regionale, hanno portato il nome della Paolucci sul gradino più alto dell’impegno scolastico per la provincia di Chieti.