'Scienziate di domani' alla Normale di Pisa, selezionata la giovane sansalvese Giorgia Travaglini

Giorgia Travaglini, giovane e brillante studentessa di San Salvo, è stata selezionata per partecipare allo stage “Scienziate di domani” presso la Scuola Normale Superiore di Pisa, una delle eccellenze accademiche italiane. Lo stage formativo è rivolto a studentesse del quarto e quinto anno delle scuole secondarie di secondo grado di tutta Italia, appassionate di fisica, matematica, biologia o chimica.

Solo 50 studentesse in tutta Italia sono state ammesse a questo prestigioso percorso e, per l’Abruzzo, Giorgia è stata selezionata insieme a una sola altra ragazza di Pescara.

"Giorgia - scrive in una nota il sindaco di San Salvo Emanuela De Nicolis - non è nuova a questi successi: si era già distinta qualche anno fa, vincendo il concorso per la realizzazione del logo del progetto “Penelope – tessiture di legami con biblioteche educanti”, promosso dal Comune di San Salvo per avvicinare i cittadini alla lettura.

Siamo orgogliosi di giovanissimi concittadini così… c he l’impegno e la determinazione di Giorgia possano essere da “modello” per tanti altri giovani sansalvesi!"