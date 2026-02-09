Madonna di Lourdes nella Cattedrale di San Giuseppe a Vasto, l'11 febbraio Festa e tradizionale Processione aux flambeaux

In pieno corso, nella Cattedrale di San Giuseppe a Vasto gli appuntamenti organizzati per la Festa della Madonna di Lourdes, a cura della locale Parrocchia retta da Don Luca Corazzari in collaborazione con la Famiglia dell'Ave Maria di Sanremo.

MercoledÃ¬ 11 febbraio la giornata conclusiva con la solenne concelebrazione eucaristica delle ore 18 presieduta da Padre Luciano De Giusti, Ministro provinciale dei Frati Minori di Abruzzo e Lazio e la successiva e tradizionale Processione Aux Flambeaux per le vie del centro cittadino.