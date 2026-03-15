Nausica Manzi si aggiudica il Premio Internazionale English Library Literature Conference

riceviamo e pubblichiamo

Il romanzo "Aisling" di Nausica Manzi ha vinto il Premio Internazionale English Library Literature Conference ed è stato definito una “una aurora inerte e una carezza alchemica” per la sua capacità di parlare di emozioni in modo profondo e coinvolgente, grazie alla scrittura alchimistica dell'autrice. Come un gas nobile, il romanzo è stabile e inerte, non reattivo alle influenze esterne, ma emana una luce propria e unica. Proprio come l'argon o il neon, che sono chimicamente inerti e non si combinano facilmente con altri elementi, il romanzo mantiene la sua essenza intatta e luminosa, senza essere influenzato dalle mode o dalle tendenze letterarie.

Tuttavia, come i gas nobili, che possono essere eccitati e diventare luminosi in condizioni particolari, il romanzo si illumina di una luce propria quando il lettore si immerge nella storia e nelle emozioni dei personaggi. La scrittura di Nausica Manzi è precisa e controllata, come la struttura elettronica dei gas nobili, e crea un'atmosfera unica e coinvolgente.

Ambientato a Edimburgo, il libro racconta la storia di Adam e Iris, due giovani artisti che cambieranno il mondo con il loro talento e coraggio. La storia si svolge in un pub misterioso e in un conservatorio, dove si intrecciano le vite di personaggi affascinanti e le loro emozioni.

"Aisling" è anche un romanzo di rinascita, non solo per i personaggi, ma anche per l'autrice stessa, che ha trovato nella scrittura un modo per esplorare le proprie emozioni e trasformarle in arte. Il risultato è un romanzo che esplora temi come l'amore, la creatività e la ricerca di sé, e che sicuramente lascerà il lettore con un senso di meraviglia e riflessione.

Ma "Aisling" è anche un inno alla congregazione delle anime, alla dialettica degli opposti che si incontrano e si fondono. È un richiamo alla bellezza della fragilità, alla forza della vulnerabilità. E soprattutto, è un testamento alla potenza dell'amore e della creatività, che possono superare ogni ostacolo, ogni distanza, ogni incomprensione.

Perché "Aisling" è Nausica, e tutto ciò che ha dentro è la sua essenza più profonda. E nonostante la vita, con le sue difficoltà e le sue prove, possa sembrare crudele e indifferente, la verità è che ciò che sta dentro di noi, le persone e le emozioni che ci hanno toccato, non avranno mai fine. Saranno sempre lì, come un fuoco che arde silenzioso, a illuminare il nostro cammino e a guidarci verso la luce.

Nausica non farà finire mai quelle cose, quelle persone. E spera che lo stesso faranno anche loro, di cuore, nel modo in cui vorranno.

Dialoghi Edizioni