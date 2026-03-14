'ScuolaVolley', una bella mattinata di sport

Tra gli “Juniores”, ossia ragazzi e ragazze che frequentano le classi 4a e5a, la vittoria è stata conquistata dalla compagine del Palizzi-Mattei. La professoressa Raffaella Vitale, che ha guidato i ragazzi dalla panchina, ha fatto ruotare sul parquet: Beatrice Delle Donne, Giada Checchia, Miriam Della Morte, Mattia Di Stefano, Francesco Tambelli, Diego Menghini, Claudio Ciccarelli, Loris Gallina e Isabel Di Pinto.

Al secondo posto si è piazzato il Pantini–Pudente, che ha preceduto il Polo Liceale Mattioli.

Al termine delle partite si è svolta la cerimonia di premiazione, aperta da un breve indirizzo di saluto di Walter Di Gregorio che, per conto del Comitato Provinciale CSAIn di Chieti, ha curato tutti gli aspetti organizzativi.

“Organizzo questa manifestazione da tantissimi anni e non mi sono mai divertito come stamattina. Siete stati fantastici – ha esordito rivolto agli atleti raccolti sugli spalti – Un ringraziamento particolare agli arbitri ed ai vostri professori che meritano un applauso oceanico. Grazie, infine, al Nuovo Centro San Gabriele per una ospitalità sempre attenta e familiare.”

Sono state quindi consegnate le coppe alle squadre presenti ed un gadget ad ogni ragazzo/ragazza. Riconoscimenti sono andati agli arbitri Francesco Costanzo, Carlo Olivieri e Josè Ramundo, ed ai docenti cha hanno accompagnato le squadre.

Premiati infine è andato a Gaia Cupaiolo (Palizzi-Mattei), Mariano Federico (Mattioli-D’Acquisto San Salvo), Andrea Panicciari (Polo liceale Mattioli) e Micaela Perrozzi (Pantini–Pudente) che si sono distinti durante il torneo.

ScuolaVolley si sposta ora a Lanciano dove il 24 e 26 marzo si disputeranno rispettivamente il Torneo Juniores e quello Allievi riservato alle scuole dell’area frentana.



