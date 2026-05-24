Percorso PCTO alla Biblioteca Comunale di Cupello, i ringraziamenti ad Alessandro Corrado e Pietro Fioravante del Liceo Scientifico 'Mattioli' di Vasto

Si Ã¨ concluso il percorso PCTO-Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento (giÃ alternanza scuola-lavoro) svolto da Alessandro Corrado e Pietro Fioravante presso la Biblioteca Comunale di Cupello.

Lâ€™esperienza si Ã¨ svolta nellâ€™ambito della convenzione stipulata tra il Comune di Cupello e il Liceo Scientifico "Raffaele Mattioli" di Vasto.

Coordinati dal Comitato Biblioteca Comunale, Alessandro e Pietro hanno collaborato attivamente alle attivitÃ quotidiane della biblioteca, occupandosi della catalogazione e della sistemazione del patrimonio librario e documentale, del riordino e dellâ€™organizzazione degli archivi, oltre a contribuire al percorso di innovazione tecnologica e informatizzazione dei servizi bibliotecari.

"Li ringraziamo per lâ€™entusiasmo, lâ€™impegno e la passione dimostrati durante questi mesi - si legge in una nota del Comitato Bliblioteca Comunale di Cupello -, con lâ€™augurio che questa esperienza possa averli arricchiti sia dal punto di vista umano che formativo, contribuendo al loro percorso personale e scolastico.

In sintonia con lâ€™Assessorato alla Cultura del Comune di Cupello, confermiamo anche per il futuro la nostra disponibilitÃ ad accogliere studenti delle scuole superiori che desiderano svolgere il proprio percorso PCTO presso il Comune e scegliere la biblioteca come luogo di formazione, con lâ€™obiettivo di aprire sempre di piÃ¹ questo spazio ai giovani e renderlo un punto di crescita, partecipazione e condivisione".