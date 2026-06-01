Un concorso di scrittura in nome di Lorenzo Claris Appiani per una cultura della consapevolezza

Si terrà mercoledì 3 giugno alle ore 10, presso l'aula magna del Tribunale di Vasto, l'appuntamento conclusivo del progetto “Alleniamoci al rispetto” promosso dall'Associazione Emily Abruzzo e dal Premio Letterario Emily “I mille volti della violenza” e patrocinato dall'Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Vasto.

L'impatto dei testi di musica rap e trap nell'immaginario giovanile è il tema centrale dell'evento che sarà presenziato da personalità di alto profilo del mondo giuridico e psicopedagogico e che vedrà la partecipazione di Alberta Brambilla Pisoni e Aldo Appiani, genitori dell'avvocato Lorenzo Claris Appiani, ucciso il 9 aprile 2015 presso il Tribunale di Milano. A lui è intitolato il concorso di scrittura a cui hanno partecipato le classi seconde e terze degli Istituti di Istruzione Superiore Palizzi-Mattei, Pantini Pudente e Polo Liceale Mattioli, nell'ambito del progetto nato in seno al Protocollo d'Intesa contro la violenza stipulato da Emily Abruzzo con Enti, Scuole, Associazioni, Parrocchie e Ordini Professonali del territorio vastese, tra cui anche l'Ordine degli Avvocati di Vasto. Saranno i coniugi Appiani a premiare i tre elaborati migliori sulla tematica affrontata, quale ringraziamento al Foro di Vasto che già dal 2016 ha intitolato un’aula in ricordo di Lorenzo.

“Il rischio più insidioso è la manipolazione attraverso la normalizzazione, la veicolazione sistematica di messaggi distorti che rischia di rendere ordinari comportamenti e modelli devianti” - ha dichiarato la Prof.ssa Teresa Maria Di Santo, presidente di Emily Abruzzo e dell'omonimo Premio - “​Diventa quindi fondamentale l'alleanza tra istituzioni, scuola e famiglie per aiutare i ragazzi a sviluppare gli anticorpi contro i modelli tossici, promuovendo il pensiero critico, valori sani e la cultura della legalità.”

Dopo i saluti del Dott. Michele Monteleone, Presidente del Tribunale di Vasto, dell'avvocato Maria Sichetti, Presidente dell'ordine degli avvocati di Vasto, seguiranno quelli di Francesco Menna, Nicola Della Gatta e Paola Cianci, rispettivamente Sindaco, Assessore alla cultura e al Turismo, Assessore alle Politiche scolastiche del Comune di Vasto, della dott.ssa Alessandra De Febis, Garante regionale infanzia e adolescenza, della prof.ssa Teresa Maria Di Santo, dei coniugi Appiani. Diversi gli interventi autorevoli ai quali seguiranno la premiazione e la lettura degli elaborati vincitori.

Amoderare l'incontro (a cui sono stati riconosciuti n. 2 crediti ordinari per la formazione continua degli avvocati) Maria Luisa Palladino, avvocato e volontaria Emily Abruzzo.