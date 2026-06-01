Ampia partecipazione per i festeggiamenti in onore della Madonna delle Grazie a San Salvo

Nella giornata di domenica 31 maggio la comunitÃ di San Salvo ha rinnovato la propria devozione onorando la Madonna delle Grazie.
Clima festivo fin dal mattino con lo sparo dei botti e la ronda per il paese da parte del Complesso Bandistico â€˜â€™CittÃ di San Salvo'' e le celebrazioni delle Sante Messe.
Nel pomeriggio, invece, alle ore 18.30 dalla Chiesa San Giuseppe si Ã¨ snodata la Processione fino a giungere dinanzi la Chiesetta della Madonna delle Grazie per l'inizio della Santa Messa Solenne officiata dal parroco don Raimondo Artese.
I festeggiamenti sono poi proseguiti con l'esibizione della 80 Special Band proponendo un vasto repertorio delle piÃ¹ belle canzoni italiane piÃ¹ amate di sempre.
In conclusione i fuochi pirotecnici.
Fotoservizio a cura di Antonino Vicoli e Lorenzo Saturni