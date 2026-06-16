Premio Letterario “Città di San Salvo”, cresce l’attesa per la XIV edizione

Entra nel vivo la XIV edizione del Premio Letterario Città di San Salvo.

Con l'avvicinarsi delle date chiave della manifestazione, l'atmosfera si fa densa di attesa e trepidazione per un appuntamento culturale ormai centralissimo nel panorama regionale e nazionale.

Quest’anno il Premio ha registrato una partecipazione straordinaria: sono tantissimi i libri arrivati alla segreteria, a testimonianza del prestigio sempre crescente del concorso. I volumi sono attualmente al vaglio delle giurie tecniche, impegnate in un’intensa e appassionante attività di lettura e valutazione. Un compito che si preannuncia particolarmente arduo: i giurati si trovano infatti di fronte a una selezione difficile, data la notevole qualità della stragrande maggioranza delle opere in gara, caratterizzate da un livello letterario davvero interessante.

Il calendario di eventi si aprirà ufficialmente il 30 luglio con la cerimonia di premiazione della II Sezione “Letteratura per ragazzi”, per poi culminare il 20 agosto con la serata finale dedicata alla I Sezione, riservata alle opere prime.

Due momenti di grande festa e condivisione che celebreranno, come da tradizione, il talento e il dialogo culturale.

In questo clima di fervore, il Comitato del Premio desidera rinnovare i suoi più sentiti ringraziamenti a tutti coloro che rendono possibile la realizzazione della manifestazione. Un grazie speciale va al sindaco di San Salvo, Emanuela De Nicolis, e al presidente della Fondazione BCC Valle del Trigno ETS, Nicola Valentini: il costante, concreto e fondamentale supporto garantito da entrambi gli enti partner costituisce la base imprescindibile per la crescita e la continuità del Premio.

La gratitudine del Premio si estende naturalmente a tutto il Comitato Direttivo – guidato dalla presidente Maria Travaglini – per l'instancabile lavoro organizzativo, e ai componenti delle giurie tecniche e popolari. Proprio a questi ultimi, chiamati in queste settimane al delicato e cruciale compito di scegliere i finalisti tra così tanti testi meritevoli, l'organizzazione rivolge il più caloroso augurio di buon lavoro.

La XIV edizione del Premio Letterario Città di San Salvo si conferma così un capitolo importante di un percorso che, iniziato sotto il primo mandato di Tiziana Magnacca, continua a valorizzare la parola scritta e a rafforzare il legame tra letteratura, territorio e comunità.

Il Comitato del Premio Letterario “Città di San Salvo” – XIV edizione:

Maria Travaglini (Presidente)

Pasqualino Onofrillo (Vice presidente)

Marianna Della Penna (Segretaria)

Romina Palombo (Tesoriere)

Angela Strippoli (Direttore artistico)

Anna Santoro (Responsabile rapporti con la giuria)

Marilena Sarchione (Responsabile della comunicazione)

Davide Carulli (Consigliere)

Giuliana Trivilini (Consigliere)