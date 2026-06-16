Memorial 'Angelo Menna' con il Ciclo Club Vasto, settima edizione in rampa di lancio

Vasto si prepara al 7° Memorial “Angelo Menna“: una domenica di ciclismo, memoria e convivialità sulle colline del Vastese.

​L’evento cicloturistico, organizzato dal Ciclo Club Vasto, si terrà domenica 28 giugno con partenza da Piazza Rossetti e un suggestivo percorso di 50 km che unisce sport, territorio e l’immancabile momento di relax nella splendida Villa Comunale.

Il raduno cicloturistico organizzato dal Ciclo Club Vasto per onorare e tenere viva la memoria di un grande amico “e appassionato delle due ruote.

”Pedalare non è solo un movimento, è un modo di vivere, unire le persone e scoprire la bellezza del mondo che ci circonda“.

​Il Ciclo Club Vasto è orgoglioso di presentare il raduno cicloturistico organizzato con un duplice, nobile scopo: onorare la memoria di un grande amico, e promuovere il valore sociale e culturale del ciclismo sul nostro territorio.

Questo raduno nasce innanzitutto dal cuore. È dedicato ad Angelo Menna, un uomo straordinario, un amico insostituibile e un appassionato autentico delle due ruote. Attraverso questo evento, il Ciclo Club Vasto vuole tenere vivo il suo ricordo, la sua allegria e la sua instancabile determinazione, portando la sua passione lungo le strade che tanto amava percorrere. Ogni pedalata di questo raduno sarà un omaggio alla sua memoria, un modo per dirgli che è ancora sui pedali insieme a tutti noi.

La nostra missione: l’essenza e la bellezza del ciclismo

​Oltre al ricordo, sottolinea il presidente Mario Alinovi, il raduno si fa portavoce di un importante messaggio sociale. Il ciclismo è uno sport unico, capace di generare benessere fisico, mentale e un forte senso di comunità.

​Gli obiettivi sociali dell’evento sono:

​Diffondere la cultura delle due ruote: Mostrare il ciclismo come uno stile di vita sostenibile, sano e alla portata di tutti.

​Valorizzare il territorio: Attraverso una pedalata a passo turistico, riscoprire i paesaggi straordinari del nostro territorio, promuovendo un turismo lento e rispettoso dell’ambiente.

​Incentivare la socialità e l’inclusione: Creare un momento di aggregazione dove non conta la competizione o il tempo sul cronometro, ma la gioia di condividere la strada, scambiare due chiacchiere e sostenersi a vicenda.

La manifestazione, diventata ormai un punto di riferimento per gli amanti della bicicletta della regione e delle aree limitrofe, propone una formula collaudata che coniuga l’aspetto puramente sportivo con la promozione del territorio e il piacere di stare insieme in amicizia.

​Il programma e il percorso:

​Il ritrovo è fissato a partire dalle ore 08:00 nella centralissima Piazza Rossetti a Vasto, dove avverranno le ultime iscrizioni e la punzonatura. Alle ore 09:00 verrà dato il via ufficiale.

​I partecipanti si cimenteranno in un percorso collinare spettacolare e panoramico di circa 50 chilometri, caratterizzato da un dislivello di 800 metri. Un tracciato muscolare ma accessibile a tutti i cicloturisti mediamente allenati. La carovana toccherà i suggestivi borghi di:

​Vasto (Partenza),Cupello, Monteodorisio, Scerni, Pollutri, Fondovalle Sinello, San Lorenzo, Vasto (Arrivo)

​L’arrivo dei ciclisti è previsto per le ore 12:30 nella splendida cornice della Villa Comunale di Vasto. Qui, dopo le fatiche della pedalata, l’evento entrerà nella sua fase più festosa con la cerimonia di premiazione per i gruppi partecipanti e per i singoli atleti.

​A seguire, si terrà il tradizionale “Porchetta Party“, un vero e proprio momento all’insegna della gastronomia locale. Ad attendere i ciclisti ci saranno:la tipica porchetta abruzzese artigianale e birra a volontà per festeggiare, ridere e ricordare Angelo nel modo in cui avrebbe preferito: con il sorriso e in compagnia.

​Come partecipare:

​La partecipazione è aperta a tutti i cicloamatori e tesserati in possesso di regolare certificato medico per l’attività sportiva (per chi non è in possesso di tessera può firmare la dichiarazione liberatoria di responsabilità). Per garantire la sicurezza di tutti, gli organizzatori ricordano che l’uso del casco protettivo omologato è obbligatorio e che tutti i partecipanti sono tenuti al rigoroso rispetto del Codice della Strada.

​Il Ciclo Club Vasto invita tutta la cittadinanza, gli sportivi e i simpatizzanti a partecipare numeroso, sia in sella sia lungo le strade del percorso per incoraggiare i ciclisti al loro passaggio.

Organizzazione: Ciclo Club Vasto

​E-mail:alinovi.m@gmail.com – Telefono / WhatsApp:347-60147767