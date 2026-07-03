'Percorsi di storia vastese', 100 anni fa l'Acquedotto del Sinello

Nuovo appuntamento nell'ambito del ciclo di incontri Percorsi di storia vastese, a cura della Pro Loco Città del Vasto.

Venerdì 3 luglio, alle ore 21:30, al Chiostro dell'ex Curia Vescovile, presentazione del volume 1926, l'Acquedotto del Sinello.

L'argomento è uno dei più importanti che caratterizzò Vasto ed il Vastese nel 1926: l'inaugurazione dell'Acquedotto del Sinello.

In quell'anno, oltre al Palazzo Scolastico e al Monumento a Gabriele Rossetti, la realizzazione dell'Acquedotto del Sinello fu sicuramente un'opera pubblica che cambiò radicalmente la realtà degli abitanti di Vasto e di un intero territorio.

L’inaugurazione dell’acquedotto, avvenuta 100 anni fa, precisamente il 12 settembre del 1926, oltre alla nostra città, portò una grande quantità di acqua potabile ad altri 12 comuni del circondario.

Un’opera strategica e di grande rilevanza, inaugurata solennemente dal principe Umberto di Savoia, che diede il via ad una nuova epoca per intere comunità: “L’inizio di una nuova era di igiene, di civiltà e di benessere”. L'avvenimento sarà ripercorso con foto d'epoca (salvate) di Luigi Anelli e la presentazione del n.11 dei Quaderni della Pro Loco di Vasto.

L'incontro, a ingresso libero, sarà introdotto da Mercurio Saraceni, presidente della Pro Loco di Vasto. Relatori: Michele Calvano e Paolo Calvano.