Il Presidio 'Nati Per Leggere' dell’Istituto Omnicomprensivo “Cosimo Ridolfi” di Monteodorisio al Vasto d'Autore Festival

Dal 2 al 5 luglio e fino a settembre 2026, presso i Giardini Napoletani di Palazzo D’Avalos a Vasto, si terrà la quinta edizione del Vasto D’autore Festival, manifestazione dedicata a tutti coloro che amano “la lettura, il confronto, il pensiero critico e la bellezza delle parole” (https://www.vastodautorefestival.it/), con appuntamenti dedicati a un pubblico ampio e trasversale, dai lettori più maturi a quelli più piccoli.

Nell’ambito della rassegna che ogni anno coinvolge autorevoli nomi della scena culturale italiana e internazionale, si svolge FIGURIAMOCI! Piccolo festival dell’albo illustrato a cura della libraia Luana Ciffolilli in partnership con l’editore Topipittori.

È in questa cornice che, sabato 4 luglio, dalle ore 19 alle ore 20, le lettrici volontarie del Presidio Nati per Leggere dell’Istituto Omnicomprensivo “Cosimo Ridolfi” di Monteodorisio, daranno vita e voce a letture rivolte ai bambini e alle loro famiglie, scelte tra svariati albi editi dalla casa editrice Topipittori. Un appuntamento gratuito, aperto a mamme, papà, nonni, zie e piccoli lettori pensato – come tutti gli incontri NpL – nella consapevolezza del valore e dell’importanza della lettura condivisa.