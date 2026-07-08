Premio Internazionale Luigi Marchesani, il 9 luglio la cerimonia finale a Vasto

GiovedÃ¬ 9 luglio alle ore 18:30 al Teatro Rosseti di Vasto Ã¨ in programma la cerimonia conclusiva con proclamazione dei vincitori della seconda edizione del Premio Internazionale Luigi Marchesani.

Lâ€™iniziativa Ã¨ promossa dal Comune di Vasto in collaborazione con la SocietÃ Vastese di Storia Patria presieduta dalla prof.ssa Gabriella Izzi Benedetti e con il patrocinio dell'UniversitÃ degli Studi "Gabriele d'Annunzio" di Chieti-Pescara.

Il riconoscimento dedicato alla valorizzazione della ricerca e della produzione scientifica e culturale ispirata all'opera e all'ereditÃ del grande medico, storico e archeologo vastese.

Il Premio rinnova il proprio impegno nel promuovere studi e pubblicazioni che contribuiscano ad approfondire temi di carattere medico-scientifico e storico-archeologico-letterario, favorendo il dialogo tra discipline e la diffusione della conoscenza. Luigi Marchesani rappresenta una delle figure piÃ¹ illustri della storia di Vasto. Medico apprezzato, autore della Storia di Vasto, fondatore del primo Museo Archeologico d'Abruzzo e protagonista della nascita dell'Ospedale Civile cittadino, ha lasciato un patrimonio culturale e scientifico che continua ancora oggi a essere punto di riferimento per studiosi e ricercatori.

Â«La cerimonia per la consegna del Premio Internazionale Luigi Marchesani Ã¨ â€“ dichiara il sindaco Francesco Menna â€“ un appuntamento del calendario culturale della cittÃ . Con questa iniziativa vogliamo continuare a valorizzare una figura che ha segnato profondamente la storia di Vasto, sostenendo la ricerca, il confronto scientifico e la diffusione della cultura. La prima edizione ha confermato l'interesse che il Premio suscita ben oltre i confini regionali e ci incoraggia a proseguire lungo questo percorso.Â»

Â«L'obiettivo del Premio â€“ aggiunge l'assessore alla Cultura Nicola Della Gatta â€“ Ã¨ favorire la partecipazione di studiosi, ricercatori e autori italiani e stranieri. La cerimonia sarÃ una giornata dedicata alla cultura, alla ricerca e alla valorizzazione della storia cittadina. Anche per questa edizione l'UniversitÃ degli Studi "Gabriele d'Annunzio" di Chieti-Pescara ha confermato il proprio sostegno scientifico al Premio, rafforzando una collaborazione che contribuisce a qualificare ulteriormente un'iniziativa ormai riconosciuta nel panorama culturale nazionaleÂ».