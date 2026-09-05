La cultura scende in piazza e racconta Elena Sangro, diva vastese del cinema muto

Portare la cultura fuori dai luoghi tradizionalmente deputati ad accoglierla e riportarla negli spazi quotidiani della cittÃ , lÃ dove le persone vivono, si incontrano e socializzano.

Nasce da questa idea il primo appuntamento di un nuovo percorso di aperitivi culturali in spazio pubblico, ideato da Roberta Presenza e Stefano Dâ€™Adamo, che prende il via sabato 5 settembre alle ore 21.00 a Largo Benvenuto Cellini, nel centro storico di Vasto.

E per questo primo appuntamento la scelta non poteva che cadere su una figura capace, lei stessa, di attraversare confini, cambiare forme e cercare nuovi spazi per esprimere la propria identitÃ : Elena Sangro, attrice e diva del cinema muto, nata a Vasto nel 1897.

Una donna che nel corso della sua vita ha attraversato cinema, musica e arte e spettacolo, costruendo un percorso personale e professionale originale e non facilmente riconducibile a una sola definizione.

Â«Abbiamo scelto Elena Sangro perchÃ© la sua storia ci Ã¨ sembrata perfetta per raccontare il senso stesso di questo progetto â€“ spiegano gli organizzatori â€“. Vogliamo portare la cultura nei luoghi non tradizionali, nelle piazze, nelle piazzette, negli spazi della nostra quotidianitÃ . E abbiamo scelto di iniziare da una donna che, per tutta la vita, ha cercato nuovi spazi e nuove forme per essere se stessa.Â»

La serata non sarÃ una semplice conferenza, ma un vero e proprio racconto culturale, costruito attraverso parole, immagini e teatro.

A dare voce a Elena Sangro sarÃ Pina Bellano, attrice, che interpreterÃ un monologo dedicato alla Sangro, scritto da Roberta Presenza.

Il racconto sarÃ accompagnato da fotografie di scena, documenti e cartoline dâ€™epoca appartenenti alla collezione di Stefano Dâ€™Adamo.

Lâ€™iniziativa nasce inoltre dalla collaborazione con i residenti del centro storico di Vasto â€“ Largo Benvenuto Cellini, perchÃ© l'obiettivo Ã¨ anche quello di trasformare gli spazi pubblici in luoghi nuovamente vissuti dalla comunitÃ .

Piazze e piazzette non soltanto come luoghi di passaggio, ma come luoghi in cui fermarsi, incontrarsi, ascoltare una storia e condividere cultura.

Lâ€™aperitivo culturale diventa cosÃ¬ un pretesto per creare una nuova forma di partecipazione: un momento informale nel quale la cultura possa incontrare le persone senza la necessitÃ di entrare in un museo, in un teatro o in una sala conferenze.

E proprio Elena Sangro, con la sua vita fuori dagli schemi, diventa la prima protagonista di questo percorso.

PerchÃ© raccontare la cultura significa anche trovare nuovi luoghi per raccontarla.

Lâ€™appuntamento

ELENA SANGRO â€“ la donna oltre la diva

Sabato 5 settembre 2026 â€“ ore 21.00

Largo Benvenuto Cellini â€“ Vasto Centro Storico

A cura di Roberta Presenza e Stefano Dâ€™Adamo

Con la partecipazione dellâ€™attrice Pina Bellano

Monologo scritto da Roberta Presenza

Con fotografie, documenti e cartoline della collezione di Stefano Dâ€™Adamo

In collaborazione con i residenti del centro storico di Vasto â€“ Largo Benvenuto Cellini