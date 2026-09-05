La Coppa Davis arriva a Lanciano

Domenica 6 e lunedÃ¬ 7 settembre il Circolo Tennis Lanciano ospiterÃ uno dei trofei piÃ¹ prestigiosi dello sport mondiale. Per due giorni sarÃ possibile vedere da vicino la coppa simbolo della piÃ¹ importante competizione internazionale a squadre del tennis.



Un appuntamento eccezionale per Lanciano e per lâ€™intero territorio. La Coppa Davis, nata nel 1900, ha attraversato oltre un secolo di storia del tennis e porta con sÃ© i nomi delle nazioni e dei campioni che hanno scritto alcune delle pagine piÃ¹ importanti di questo sport.



Domenica 6 settembre, alle ore 11.30, la Coppa Davis sarÃ ufficialmente presentata e aperta al pubblico negli spazi del Circolo Tennis Lanciano. Appassionati, famiglie, bambini e cittadini potranno avvicinarsi al trofeo e vederlo dal vivo.



La presenza della Coppa assume un significato particolare anche per la storia del tennis cittadino. Il Circolo Tennis Lanciano, fondato nel 1967, si avvicina ai sessantâ€™anni di attivitÃ e ha accompagnato diverse generazioni di giocatori, maestri, dirigenti e appassionati, diventando un punto di riferimento sportivo per Lanciano e per il comprensorio.

La giornata di domenica avrÃ anche un importante momento istituzionale, con la partecipazione dei vertici e dei rappresentanti della Federazione Italiana Tennis e Padel, del CONI Abruzzo, delle istituzioni locali e territoriali e dei presidenti delle societÃ sportive.



La presenza delle istituzioni sportive e civili contribuirÃ a sottolineare il valore di un appuntamento che supera i confini del Circolo e coinvolge la cittÃ e il territorio. Attorno alla Coppa Davis Ã¨ stato costruito un programma di due giornate che mette al centro il tennis, a partire dalle nuove generazioni.



Domenica mattina bambini e ragazzi della Scuola Tennis saranno impegnati in un torneo giovanile. Vedere i piÃ¹ giovani giocare mentre a pochi metri sarÃ esposto uno dei trofei piÃ¹ importanti del tennis mondiale rappresenterÃ probabilmente una delle immagini piÃ¹ significative delle due giornate.



Nel pomeriggio inizierÃ il Doppio Giallo, torneo aperto agli adulti con giocatori suddivisi per livello e abbinamenti sorteggiati nel corso della competizione. Le fasi conclusive si svolgeranno lunedÃ¬ 7 settembre, con le finali e le premiazioni.



La giornata conclusiva proseguirÃ fino a sera con un momento di convivialitÃ e intrattenimento. Protagonista sarÃ Charles Flaminio, bartender riminese entrato nella Top 10 italiana e nella Top 50 mondiale, che accompagnerÃ la serata con le sue creazioni, insieme a buffet e musica.



Sport, partecipazione e momenti di incontro accompagneranno dunque le due giornate, ma al centro dellâ€™appuntamento resterÃ la Coppa Davis.



Per Lanciano poter ospitare un trofeo conosciuto in tutto il mondo rappresenta un avvenimento difficilmente ripetibile. Per due giorni un pezzo della storia del tennis internazionale sarÃ custodito allâ€™interno di un Circolo nato nel 1967 e potrÃ essere visto da vicino da chiunque vorrÃ partecipare.



Domenica 6 e lunedÃ¬ 7 settembre la Coppa Davis sarÃ al Circolo Tennis Lanciano.



Lâ€™apertura ufficiale al pubblico Ã¨ prevista domenica 6 settembre alle ore 11.30.

Foto della Coppa Davis da supertennis.tv