Alvaro Vitali sul palco a San Salvo sei e cinque anni fa

La scomparsa di Alvaro Vitali ha suscitato una grande ondata di commozione. Pierino ha accompagnato generazioni di italiani tra risate e comicità che hanno segnato un’epoca. “Paulo Roberto Cotechiño centravanti di sfondamento” ha raccontato il calcio degli anni Ottanta e come l’Italia si appassionava allo sport più celebre.

Vitali fu scoperto da Federico Fellini, inizio quasi casuale di una carriera che si era interrotta da tempo.

Sfogliando l’album dei ricordi, come sempre avviene quando muore una celebrità, compare anche la visita di Alvaro Vitali a San Salvo il 9 agosto 2019. Il mitico Pierino cinematografico, come fu presentato nell’annuncio della serata, fu l’ospite d’onore della serata finale della quarta edizione di “Lady Over Italia”, concorso nazionale di bellezza over 30 organizzato dall’Associazione culturale Cantiere Creativo con il patrocinio del Comune di San Salvo.

Il 20 agosto 2020 Alvaro Vitali tornò a San Salvo il 21 agosto come ospite d’onore sul lungomare Cristoforo Colombo della “Sagra del Tartufo”.