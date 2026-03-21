Il Luna Park Prende Vita con l'IA e diventa libro da colorare

Il tema del Luna Park evoca gioia, libertÃ e meraviglia, elementi essenziali per una crescita serena.

Francesco Bellezza ha appena completato la realizzazione di un libro interattivo da colorare a tema Luna Park con giochi e rompicapo creato con l'intelligenza artificiale e pensato per stimolare la fantasia dei piÃ¹ piccoli educandoli a non essere sempre spettatori passivi della tecnologia.



Supportare la sperimentazione con l'IA significa comprendere che l'innovazione non sostituisce la creativitÃ , ma ne potenzia le capacitÃ , rendendo accessibile la creazione di contenuti positivi alla comunitÃ .



Lâ€™IA genera lâ€™input, ma il bambino Ã¨ il protagonista finale. La tecnologia crea il contorno, ma Ã¨ la mano del bambino, con i suoi colori e la sua pressione sul foglio, a dare vita e unicitÃ all'opera.



Grazie a libri come questo, l'innovazione torna a essere quello che dovrebbe: una matita magica capace di accendere la voglia di fare, toccare e creare nel mondo reale."





"L'innovazione viene messa al servizio dei piccoli sognatori di oggi che saranno i cittadini di domani."





Nulla di tutto questo sarebbe stato possibile senza il grande supporto dei soci dell'Associazione Culturale "Lo Scrigno" attiva nella promozione della cultura e della creativitÃ ludica.

Il libro sarÃ a breve disponibile a questo link