Scuola 'Paolucci' di Vasto protagonista alle semifinali dei Campionati Internazionali di Giochi Matematici

Anche quest’anno la Scuola Secondaria di Primo Grado “Raffaele Paolucci” - Istituto Comprensivo 1 Vasto ha confermato la sua vocazione per l’eccellenza nelle discipline logico matematiche, partecipando con un nutrito gruppo di studenti alle semifinali dei Campionati Internazionali di Giochi Matematici, tenutesi sabato14 marzo, a Lanciano.

"L'evento - si legge in una nota della scuola - ha visto i nostri alunni competere nelle categorie C1 e C2, dimostrando grandi capacità di problem solving e spirito critico. Di rilievo la partecipazione della famiglia Falco: il papà del giovane Samuele (già premiato in Bocconi lo scorso anno) si è unito alla sfida come outsider nella categoria GP, offrendo una bellissima testimonianza di continuità educativa tra scuola e famiglia.

Il successo dell'iniziativa è frutto di un lavoro di squadra. Un sentito ringraziamento va alla Dirigente Scolastica, Prof.ssa Eufrasia Fonzo, per la costante attenzione verso la valorizzazione del merito e per il supporto dato a ogni attività che metta al centro la crescita degli studenti. Si ringraziano inoltre le docenti referenti, la Prof.ssa Annalisa Emanuele e la Prof.ssa Mariapina Del Zoppo, per l'impegno profuso nella preparazione degli alunni".