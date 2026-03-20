Cofanetto filatelico dedicato a Pino Daniele nell'anniversario della sua nascita

Poste Italiane rende omaggio a Pino Daniele con un cofanetto di grande pregio filatelico, per ricordare l’anniversario della nascita del cantautore napoletano che avvenne il 19 marzo 1955.

Abruzzo è disponibile negli uffici postali con sportello filatelico di L’Aquila V.R. (via della Crocetta), Avezzano (via Cavalieri di Vittorio Veneto), Sulmona (piazza Brigata Maiella), Castel di Sangro, Chieti Centro (via Spaventa), Lanciano (via Guido Rosato), Vasto (via Giulio Cesare), Pescara Centro (corso Vittorio Emanuele), Pescara 4 (via Cavour), Montesilvano Spiaggia (corso Umberto I, 34), Penne, Teramo Centro (via Paladini), Giulianova (via Gramsci) e Roseto (via Puglie). Il cofanetto, oltre che online sul sito poste.it , inè disponibile negli uffici postali con sportello filatelico di. (via della Crocetta), Avezzano (via Cavalieri di Vittorio Veneto),(piazza Brigata Maiella),, Chieti Centro (via Spaventa),(via Guido Rosato),(via Giulio Cesare), Pescara Centro (corso Vittorio Emanuele),(via Cavour),(corso Umberto I, 34),(via Paladini),(via Gramsci) e(via Puglie).

Prezioso e a tiratura limitata, questo cofanetto è pensato per i filatelici, per gli amanti della musica e per tutti coloro che portano nel cuore l’artista napoletano. Un gesto di gratitudine e di amore e un invito a custodire per sempre la voce e il battito di un cantautore che ha saputo raccontare, come pochi, il respiro profondo di una città millenaria.

Il cofanetto contiene una cartella filatelica dove si possono ammirare una serie di ritratti fotografici dell’artista, il francobollo dedicato (emesso il 2 ottobre 2019) e due cartoline affrancate e annullate, una speciale edizione del vinile trentatré giri della versione “Napule è Millenaria” e una cartella filatelica che racchiude al suo interno una quartina del francobollo dedicato alla città di Napoli, nel 2500° anniversario della fondazione (emesso il 5 dicembre 2025).

Il prodotto filatelico dedicato a Pino Daniele fa parte della serie che omaggia la musica italiana e che ha visto come protagonisti altri artisti di successo come Vasco Rossi e Rino Gaetano.



