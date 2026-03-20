Celebrati i 60 anni di sacerdozio di Padre Eugenio Di Giamberardino

Significativo traguardo per Padre Eugemio Di Giamberardino: il frate cappuccino della comunità francescana dell'Incoronata di Vasto ha toccato i 60 anni di sacerdozio.

L'anniversario è stato celebrato nel corso della Santa Messa pomeridiana di giovedì 19 mazo nella Chiesa di Santa Maria Incoronata e, al termine della funzione, nel corso di un incontro conviviale.

“Un traguardo straordinario di fede e dedizione: auguri di cuore a Padre Eugenio per i suoi 60 anni di sacerdozio! Una vita intera al servizio di Dio e della nostra comunità. Grazie di cuore da tutto il consiglio direttivo”, si legge in una nota del Comitato di quartiere San Martino dell'Incoronata.

In rappresentanza del Comune di Vasto presenti il sindaco Francesco Menna, il presidente del Consiglio comunale Marco Marchesani e l'assessore Anna Bosco.

Vittorio Di Giamberardino (Padre Eugenio), nato a Luco dei Marsi (L'Aquila) nel 1940, è frate cappuccino e sacerdote dal 1966. Ha conseguito la licenza in teologia, indirizzo pastorale, nella Pontificia Università del Laterano nel 1967 e la laurea in filosofia nell'Università “Gabriele D'Annunzio” di Chieti nel 1973. Ha insegnato religione nell'Istituto Magistrale e nell'Istituto Commerciale e per Geometri “Filippo Palizzi” di Vasto, materie letterarie e latino nel Liceo Scientifico “R. Mattioli” di Vasto e filosofia nel Postnoviziato dei Cappuccini. Per tanti anni è stato parroco di Santa Maria Incoronata di Vasto. Diverse sono state le pubblicazioni da lui curate.

Foto Comitato di quartiere San Martino e Comune di Vasto