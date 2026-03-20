DisabilitÃ  e lavoro: a Vasto un incontro per costruire insieme l'ecosistema dell'inclusione

Il lavoro come diritto, opportunitÃ e strumento di partecipazione alla vita della comunitÃ .

Sabato 21 marzo, dalle ore 10:00 alle 13:00, la Sala Aldo Moro di Piazza Rossetti a Vasto ospiterÃ l'incontro "DisabilitÃ e lavoro: costruire l'ecosistema dell'inclusione", promosso da Autismo Abruzzo APS in collaborazione con il Comune di Vasto.

L'iniziativa offre un'occasione unica di confronto tra istituzioni, imprese, scuole, famiglie e cittadini, per immaginare insieme un futuro del lavoro piÃ¹ accessibile e inclusivo. Si parlerÃ di opportunitÃ concrete, percorsi di inserimento lavorativo e nuovi modelli di sviluppo, mettendo al centro il talento e le capacitÃ delle persone con disabilitÃ come risorsa per tutta la comunitÃ .

Dopo i saluti istituzionali, esperti del mondo sanitario e produttivo offriranno spunti di riflessione su progetti di vita, sviluppo economico e responsabilitÃ sociale d'impresa, seguiti da una tavola rotonda con scuole, Centri per l'Impiego, aziende locali e pubblico, per un dialogo aperto e partecipativo.

Â«Parlare di inclusione lavorativa significa creare opportunitÃ reali, condividere esperienze e costruire un ecosistema in cui le persone possano esprimere pienamente il proprio talentoÂ», spiegano da Autismo Abruzzo APS.

L'evento Ã¨ aperto a cittadini, imprese, professionisti, famiglie e operatori del settore. La partecipazione attiva di tutti Ã¨ fondamentale per valorizzare la diversitÃ come motore di sviluppo per il territorio.

Un'occasione imperdibile per confrontarsi, ispirarsi e partecipare attivamente alla costruzione di un ecosistema lavorativo inclusivo.



