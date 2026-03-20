Il racconto di 164 anni di storia del Club Alpino Italiano, appuntamento alla sezione di Vasto

Il racconto di 164 anni di storia del Club Alpino Italiano sarà oggetto della conferenza a cura del CAI sezione di Vasto: un evento che vuole sottolineare il contributo che questo sodalizio ha dato nel definire i confini e l’identità culturale dell’Italia sapendo trasformare la passione per la montagna in un impegno costante per la tutela dell’ambiente e della sicurezza nel frequentarle.

I relatori Francesco Sulpizio (Presidente del CAI Abruzzo) e Giuseppe Celenza (Presidente dell’Organo Territoriale Operativo Abruzzo e Molise), ripercorreranno le tappe che, dall’anno della sua fondazione (1863) e attraverso il superamento di due conflitti mondiali, hanno reso il CAI l’istituzione che conosciamo oggi.

Oggi il Club Alpino Italiano continua a svolgere un ruolo fondamentale nella tutela dell’ambiente montano, nella valorizzazione del patrimonio naturale e nella diffusione della cultura della montagna, coinvolgendo centinaia di migliaia di soci in tutta Italia.

L’appuntamento è per sabato 21 marzo alle ore 18.00 presso la sala conferenze della sede CAI di Vasto in Via delle Cisterne, 4.