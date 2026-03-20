“Superiris 3000” – Bolle di sapone e clownerie al Teatro Figlie della Croce di Vasto

Il Consorzio Matrix, nell’ambito del Progetto SAI, con il patrocinio del Comune di Vasto e dell’Assessorato alle Politiche Sociali promuove lo spettacolo “Superiris 3000” – Bolle di sapone e clownerie presso il Teatro Figlie della Croce.

Appuntamento domenica 22 marzo dalle ore 18.00.

L’ingresso è gratuito con prenotazione (contatti 331.1477141).

L’iniziativa nasce con una finalità sociale chiara: favorire l’incontro autentico tra le famiglie creando uno spazio condiviso in cui conoscersi, riconoscersi e costruire relazioni attraverso il linguaggio universale del teatro e la magia delle bolle di sapone, vogliamo promuovere inclusione, dialogo interculturale e coesione sociale.

Occasioni come questa contribuiscono a superare distanze e stereotipi, trasformando l’accoglienza in un’esperienza concreta di partecipazione e cittadinanza attiva.

«Lo stupore dei più piccoli diventa così il punto di partenza per un messaggio più grande: una comunità cresce quando sa aprirsi, incontrarsi e condividere momenti di bellezza.” hanno dichiarato il sindaco Francesco Menna e l’assessore alle Politiche Sociali Anna Bosco “grazie al Consorzio Matrix, a Rosa Milano, Valentina Di Petta e tutti gli operatori e beneficiari del progetto Sai per aver pensato un momento di festa dedicato ai più piccoli».