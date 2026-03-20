All'insegna del viaggio le 'Giornate Umanistiche' del Polo liceale 'Pàntini Pudente' di Vasto

All’insegna del viaggio, tornano le Giornate Umanistiche del Polo Liceale ‘Pàntini Pudente’, alla loro XIII edizione.

Il 26, 27 e 28 marzo, presso l’Auditorium del Liceo Artistico, si terranno gli incontri con tanti ospiti di rilievo; l’evento è aperto a tutti.

La tematica che caratterizzerà questa edizione sarà “Il Viaggio” e, come sottotitolo “Più là che Abruzzi”, G. Boccaccio (Decameron, giornata VIII, novella III). Partendo dal tema del viaggio e da una frase pronunciata da Calandrino nel Decameron di Boccaccio, il progetto ambisce a condurre tutti ad approfondire e a cogliere, nei suoi diversificati aspetti, sia la tematica della conoscenza che matura attraverso il viaggio, sia il viaggio come movimento, dinamica, che supera i confini del proprio territorio.

“Il viaggio rappresenta da sempre nella Letteratura, nell’Arte, nella Filosofia, una trasformazione, una crescita personale e la ricerca di sé. Simboleggia un processo di distacco dalla routine e dai propri limiti, siano essi temporali o spaziali, per esplorare l'ignoto e mettersi alla prova, affrontando nuove sfide che portino alla scoperta e a talora al cambiamento della propria identità. Il viaggio rappresenta anche la sperimentazione e il superamento delle barriere dei pregiudizi e dell’ignoto, che sono alla base della conoscenza. Il viaggio è una metafora efficace anche della metacognizione. Come il viaggio fisico spinge a esplorare nuovi luoghi, la metacognizione spinge a riflettere sul proprio modo di imparare, di comprendere, di leggere ciò che ci circonda e pianificare nuove strategie per scoprire nuove mete”. Si legge in una nota di presentazione del progetto della professoressa Rosita Paganelli, ancora una volta ideatrice e referente dello stesso.

Il dirigente scolastico, professoressa Anna Orsatti, ha sempre sostenuto e fortemente creduto nel Progetto che da anni caratterizza e implementa la promozione culturale del Polo Liceale Pàntini Pudente, seguendo accuratamente e nel dettaglio le varie fasi, insieme ai docenti che hanno collaborato nel cercare di tradurre in un evento, la vitalità di una scuola che interagisce con il territorio.

Lo staff di docenti che si è adoperato nella realizzazione dell'evento, coordinato dalla prof.ssa Paganelli: prof.ssa Maria Guida, prof. Pietro Lalla, prof. Nicola Panicciari, prof. Andrea Travaglini, prof.ssa Elena Talamonti, prof. Mattia Cavallucci, prof. Giancarlo Carlone.

Gli ospiti, esperti, autori, antropologi, astrofisici, musicisti, che costituiranno il nutrito parterre delle Giornate Umanistiche, disserteranno sul viaggio e sulla cultura del viaggio, partendo, è il caso di dirlo, da Camillo Chiarieri, Adriana Gandolfi, Marco Ballarè, Clementina Sasso, fino ad arrivare a Piero Dorfles e Makardia.

Un appuntamento imperdibile, per gli studenti e per la cittadinanza, per quanti vorranno, con curiosità, intraprendere un breve viaggio nella conoscenza.