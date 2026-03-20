'Giornate FAI di Primavera': Palmoli, cuore medievale del Vastese, svela i suoi tesori nascosti

Sabato 21 e domenica 22 marzo, il borgo fortificato di Palmoli sarà il cuore pulsante delle Giornate FAI di Primavera nel suggestivo entroterra del Vastese.

La Delegazione FAI di Vasto ha scelto questa perla collinare per offrire al pubblico un’esperienza autentica tra storia, arte e tradizioni secolari.

“Rivolgiamo a tutti l’invito a partecipare – dichiara la Capo Delegazione Maria Rosaria Pacilli – per non perdere le nuove opportunità di conoscenza del nostro patrimonio culturale. Intorno al Castello Marchesale, simbolo e anima del borgo, la nostra delegazione ha predisposto ben sei affascinanti itinerari alla scoperta di aspetti e luoghi inediti, proposti eccezionalmente in questa occasione”.

Il Sindaco di Palmoli, Giuseppe Masciulli, sottolinea l’importanza strategica dell’iniziativa: “Le Giornate FAI di Primavera, che quest'anno interesseranno anche il comune di Palmoli, rappresentano una straordinaria occasione per la promozione di tutte le aree interne del vastese con i suoi beni culturali e paesaggistici. I palmolesi, dotati da sempre di grande senso dell’ospitalità, sapranno garantire ai visitatori del 21 e 22 marzo due giorni tra storia, cultura e panorami incontaminati nell’atmosfera medievale del borgo antico. Un ringraziamento molto sentito, da parte dell’Amministrazione Comunale, va alla Delegazione FAI di Vasto che, individuando Palmoli e coinvolgendo tutte le associazioni presenti sul territorio, ha permesso una riflessione quanto mai opportuna e una maggiore consapevolezza del patrimonio storico-culturale ereditato dai nostri avi, di cui abbiamo il dovere della conservazione e valorizzazione”.

Fra i narratori d'eccezione di questa XXXIV edizione delle Giornate FAI di Primavera spicca la partecipazione degli Apprendisti Ciceroni degli Istituti Superiori “Mattei-Palizzi” e “Pantini-Pudente” di Vasto, impegnati nei percorsi di Formazione Scuola Lavoro, insieme agli studenti delle facoltà di Architettura e Scienze dell’habitat sostenibile dell’Università “G. d’Annunzio”. Ancora una volta, il FAI conferma il suo impegno nel promuovere la cittadinanza attiva e la crescita culturale delle nuove generazioni.

Di seguito i SEI PERCORSI CULTURALI - Orario continuato 10:00 – 18:00 (ultima visita):

Il Castello di Palmoli, simbolo e anima del borgo: un’immersione nell'architettura difensiva e nelle sale del potere del maniero che domina la Valle del Treste.

Trame di vita popolare: un viaggio antropologico tra i mestieri e la quotidianità di chi ha vissuto all’ombra del castello.

Fonte "Le Coste", regina di pietra e memoria (trekking storico-naturalistico): un cammino rigenerante di 2,3 km immerso nella macchia mediterranea che, dal castello, conduce all’antica fonte in pietra e ai vicoli del quartiere San Paolo. Lungo il cammino, musica popolare e racconti teatralizzati renderanno l’esperienza unica. (Partenze ore 10:00, 11:00, 12:00, 14:30. Consigliate scarpe antiscivolo o da trekking).

A Capammonde, storie di vita entro le mura: varcando la Porta da Capo, ha inizio un itinerario tra le case in pietra e i vicoli stretti dove il tempo sembra essersi fermato.

A Capabballe, le botteghe del "tempo sospeso": un percorso dal fascino vintage con la riapertura straordinaria di botteghe artigiane e piccoli empori, testimoni della vivacità economica di Palmoli tra il dopoguerra e gli anni ’80.

La Madonna del Carmine: un viaggio tra arte, storia e devozione nel suggestivo complesso conventuale, per secoli fulcro religioso e sociale di un vasto territorio.

EVENTO SPECIALE: Sabato 21 marzo, ore 18:30 (Piazzale del Convento)

"Il Ritmo che Unisce: Drum Circle nel borgo di Palmoli". Un'esperienza musicale collettiva con tamburi in materiale riciclato, curata da Versoprobo SCS e Terramore ASP, con i beneficiari del progetto SAI. Un momento di armonia universale aperto a tutti.

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