I record del giovane sansalvese Nicola Solito

“Da metà novembre 2025 fino all'11 maggio 2026 ho giocato la stessa identica partita consecutiva su Subway Surfers, un percorso durato quasi sette mesi.

Durante questa incredibile serie ho perso solamente 4 volte, un risultato che, ad oggi, nessun altro giocatore al mondo è mai riuscito a raggiungere questi livelli. Questo mi rende l'unica persona al mondo ad aver ottenuto un record del genere su Subway Surfers ottenendo il risultato di 2.147.483.649.

Negli ultimi mesi sono diventato molto seguito sui social proprio grazie ai miei contenuti e ai record sul gioco. Durante la live del record dell'11 maggio ho raggiunto oltre 85.000 spettatori totali, con quasi 4 milioni di like e migliaia di condivisioni.

Già lo scorso anno avevo fatto parlare di me per un altro record mondiale su Subway Surfers, ma quello raggiunto quest'annoè considerato ancora più assurdo per difficoltà, durata e continuità. Riuscire a mantenere prestazioni così alte per quasi sette mesi, perdendo soltanto quattro volte, è qualcosa che nessun altro giocatore era mai riuscito a fare prima. Questa partita inoltre continuerà ancora, perché il mio obiettivo è scoprire la mappa di gioco.

Ad oggi sono l'unica persona nella storia di Subway Surfers ad essere arrivata a questo punto, e probabilmente anche l'unica che potrebbe riuscire davvero a scoprire cosa succede oltre questo limite mai raggiunto prima. Faccio live costantemente e la mis community segue ogni partita con grande partecipazione, proprio perché queste sfide richiedono concentrazione e costanza ai massimi livelli”, ha dichiarato Nicola Solito