Preparare i giovani alle sfide del presente e necessitÃ  del tessuto industriale, celebrato il 41Â° Premio Mario Molino

Una piattaforma di virtualizzazione per la gestione della robotica con 100 postazioni e corso di formazione per alcuni docenti: questo il dono che questâ€™anno la famiglia Molino ha voluto riservare allâ€™Istituto di Istruzione Superiore â€˜Matteiâ€™ di Vasto, in occasione della celebrazione della 41.ma edizione del Premio Mario Molino, realizzato in collaborazione coi Lions Club Vasto Adriatica Vittoria Colonna e Vasto Host e lâ€™IIS Palizzi Mattei, con il patrocinio del Comune di Vasto e di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico Chieti Pescara Teramo.

Dinanzi ad una platea arricchita dalla presenza, tra gli altri, di officer del Distretto Lions, di professionisti, manager delle aziende del territorio, e degli assessori Licia Fioravante, Anna Bosco, Paola Cianci, del consigliere provinciale Alessandro La Verghetta, del presidente di AssoVasto Alessandro Grassi, Ã¨ stato commovente il ricordo del papÃ Mario da parte del secondogenito Massimo Molino, socio Lion come lâ€™ingegnere e come mamma Angelina Poli, che ha disegnato un viaggio nella visione di quel professore tanto amato, che vedeva nella necessitÃ della permanenza dei giovani nel territorio una strada da percorrere con forza, e nel suo impegno verso lâ€™industrializzazione del comprensorio, mentre alle sue spalle scorrevano le immagini di alcune opere nate grazie allâ€™operato del â€™babboâ€™. Massimo ha parlato con il cuore in mano, ricordando episodi di vita privata che hanno destato emozione nei presenti e mosso la sensibilitÃ anche del fratello Marco.

Il Premio consegnato allâ€™istituto scolastico, grazie alla collaborazione importante anche della Iocco Srl di Cupello, va nella stessa direzione auspicata da Mario Molino, ovvero preparare adeguatamente i giovani ad affrontare le sfide del presente e consentire loro di dare risposte alle necessitÃ del tessuto industriale, dando cosÃ¬ loro la possibilitÃ di scegliere di restare nei nostri territori grazie alla professionalitÃ e alle competenze acquisite.

Un Premio che ancora una volta ha ricevuto gli apprezzamenti dellâ€™istituto scolastico nelle parole del dirigente Gaetano Fuiano, cosÃ¬ come dellâ€™Amministrazione comunale. Il sindaco di Vasto Francesco Menna, infatti, ha riservato parole importanti per la figura di Mario Molino cosÃ¬ come della signora Angelina e per il loro impegno per la comunitÃ . Ha ringraziato Marco e Massimo Molino per aver voluto continuare a coltivare il ricordo, con uno sguardo sempre rivolto a migliorare la scuola e a dare opportunitÃ ai ragazzi.

Affiancato dal presidente del Lions Club Vasto Adriatica Vittoria Colonna Antonio Muratore e, in rappresentanza del presidente del Lions Club Vasto Host Michele Lalla, Piero Uva, il Governatore Stefano Maggiani, in un intervento di grande impatto, ha posto in risalto quelle qualitÃ che lâ€™Ing. Molino ha mostrato invitando i ragazzi a farle proprie, come la visione, la tenacia, lâ€™apertura mentale, la formazione adeguata, lâ€™amore per la propria comunitÃ . Ha raccontato lâ€™importante ruolo sociale che i Lions rivestono nel confronto coi giovani e attraverso le attivitÃ loro dedicate lodando lâ€™iniziativa che rappresenta una ulteriore opportunitÃ per ampliare il loro know how. E poi ha messo i ragazzi di fronte alla certezza che molti saranno gli intoppi nella vita, molte sconfitte, ma bisognerÃ sempre inseguire i propri progetti.

Ãˆ iniziato con un intervento videoregistrato di Umberto Galimberti sul concetto di demone lo spazio dedicato alla riflessione sul mondo del lavoro condotto da Massimiliano Iocco, fondatore e general manager di Iocco Srl, presidente sezione Meccatronica di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico, componente il gruppo tecnico â€˜Open Innovationâ€™ di Confindustria nazionale, e Giammaria De Paulis, vice presidente nazionale di Piccola Industria di Confindustria, fondatore di Cykel Software, docente universitario e divulgatore scientifico.

Il demone che va considerato come la vocazione unica, il talento o l'inclinazione innata che ogni individuo possiede. E la felicitÃ , conseguentemente, va intesa come la "buona riuscita" di questo demone, ovvero la realizzazione del proprio autentico potenziale attraverso l'azione e l'autorealizzazione. Dalle dark factories, quelle industrie che cominciano a proliferare anche in Europa in cui non si accendono luci e riscaldamento in quanto tutte ad automazione completa, fino a uno sguardo alle competenze necessarie, che â€˜perÃ² tra sei mesi saranno giÃ superateâ€™, come ha sottolineato il presidente Iocco, il viaggio Ã¨ iniziato in modo inusuale per i ragazzi che alle prese, poi, con il Prof. De Paulis, hanno toccato con mano tante criticitÃ del futuro occupazionale. Anche con esempi pratici e personali il manager ha fatto comprendere ai giovani, peraltro molto attenti, che la cura delle competenze, il continuo aggiornamento, lâ€™autoanalisi delle proprie qualitÃ e dei propri desideri, la tenacia e lo sfruttamento delle opportunitÃ come quelle messe in campo ieri devono essere un passo fondamentale per avere possibilitÃ di sbocchi occupazionali in un futuro in cui il mansionario, lâ€™operaio non avranno piÃ¹ un ruolo. Ha dedicato passaggi importanti ai rischi correlati alla diffusione e al conseguente uso distorto dellâ€™intelligenza artificiale, ma soprattutto, al suo utilizzo negli androidi che rappresentano una sfida importante e preoccupante non solo per il mondo del lavoro.

In conclusione la famiglia Molino ha voluto omaggiare di targhe di ringraziamento Massimiliano Iocco e Giammaria De Paulis, ma anche il dirigente Fuiano e i soci Lions Piero Uva e Luigi Spadaccini che da anni sono nel comitato che cura la realizzazione della manifestazione.

Per le aziende del vastese erano presenti: Ing. Stefano De Carolis, direttore della unitÃ produttiva del Gruppo Arvedi; Ing. William Berardi, responsabile tecnico dello stabilimento della Granito Forte S.p.a.; lâ€™Ing. Giuseppe Scarinci, responsabile tecnico dello stabilimento Temprasud S.r.l. di Fresagrandinaria; il Dott. Giorgio Acquarola, vicepresidente di Adrilog SocietÃ Cooperativa Benefit di San Salvo; Giuseppe ArgirÃ², manager responsabile del Gruppo ArgirÃ² S.r.l. di San Salvo; Angelo De Cinque, amministratore della De Cinque Group di San Salvo; Marco Marino, amministratore unico della Magazzini Frigoriferi Abruzzesi S.p.A. di San Salvo; Franco Paolini, amministratore unico di Ecoterm; Dott.ssa Nadia Moscato, responsabile amministrativa della FONDAM S.r.l; Dott. Alessandro Grassi, direttore amministrativo del Gruppo Vastarredo Industrie.