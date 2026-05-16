Silvano e Giovina: cinquant’anni di amore e servizio. Un traguardo d’oro a San Giuseppe

Ci sono amori che non hanno bisogno di grandi palcoscenici per brillare, perché la loro luce risiede nella quotidianità, nella fede e nel dono di sé agli altri.

Il 15 maggio 2026 Silvano Morgano e Giovina hanno celebrato 50 anni di matrimonio nella Chiesa di San Giuseppe.

Una vita insieme, tra Enel e Unitalsi

La loro storia è iniziata quasi per caso, quando Silvano, idraulico originario di Sant’Angelo Del Pesco, andò a casa di Giovina per riparare una caldaia. Da quel primo incontro, coronato dal matrimonio il 15 maggio 1976, è nata una famiglia solida con tre figli — Annalisa, Lorenzo e Francesca — e una vita dedicata al lavoro (Silvano all’Enel di Vasto) e, soprattutto, al prossimo.

Dal 1994, la coppia è diventata un punto di riferimento dell’Unitalsi di San Salvo. Per Silvano, il servizio agli ammalati e i numerosi pellegrinaggi a Lourdes sono diventati una missione, vissuta sempre con il supporto silenzioso e operoso di Giovina, che dietro le quinte ha curato l’accoglienza e gli aspetti organizzativi dell’associazione, facendo della propria casa un luogo di incontro per i “ragazzi” dell’Unitalsi.

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