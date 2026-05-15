Un viaggio speciale per Marco e Adelchi

Questo viaggio Ã¨ stato, rispetto ai precedenti, qualcosa di speciale e allo stesso tempo diverso.Lâ€™idea Ã¨ nata tra amici, (Marco e Adelchi) una sera di due anni fa, quasi per gioco. Dopo una prima pianificazione, perÃ², il progetto ha iniziato subito a prendere forma: allenamenti, preparazione fisica e tanta voglia di partire.
Quando Ã¨ arrivato finalmente il momento della partenza, lâ€™ansia ha lasciato spazio allâ€™adrenalina. Le nostre bike hanno iniziato a macinare chilometri e, pedalata dopo pedalata, ci hanno regalato paesaggi unici, scorci indimenticabili e sapori autentici grazie ai piatti tipici incontrati lungo il percorso.
Un viaggio in numeri
7 giorni di viaggio
Quasi 850 km percorsi
- Oltre 3700 metri di dislivello
- PiÃ¹ del 90% del tragitto su piste ciclabili e sentieri incredibili, alcuni talmente nascosti da sembrare sconosciuti persino alle mappe
- 6 regioni attraversate:
Veneto, Trentino, Lombardia, ancora Veneto, Emilia-Romagna e Marche
3 treni utilizzati
Cosa non Ã¨ mancato
Tantissimi caffÃ¨
TÃ¨ e succhi dâ€™arancia
Acquaâ€¦ soprattutto quella della pioggia!
- E naturalmente qualche meritata birra
Ma soprattutto l'incontro con tanti cicloturisti, persone accomunate dallo stesso spirito di amicizia, dalla voglia di mettersi in viaggio e dal desiderio di immergersi nella natura per staccare, anche solo per qualche giorno, dalla frenesia della vita quotidiana.
Infine, un grande grazie a Marco e Adelchi per aver condiviso questa esperienza con autentico spirito di amicizia.