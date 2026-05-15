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Pat Zito, in passato ai vertici della Pilkington-NSG, torna a San Salvo

redazione
AttualitÃ 
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Oggi, nella Sala Giunta del Comune di San Salvo, il sindaco Emanuela De Nicolis, insieme agli assessori e ai consiglieri comunali, ha accolto Pat Zito, giÃ  Past Executive Director di Pilkington - NSG Group, al quale in passato Ã¨ stata conferita la cittadinanza onoraria della CittÃ  di San Salvo.
 
Un incontro cordiale e ricco di emozioni durante il quale Zito si Ã¨ intrattenuto con gli amministratori e con Graziano Marcovecchio, presidente di Pilkington Italia Spa, ripercorrendo la sua lunga esperienza professionale e il grande contributo dato alla crescita industriale, occupazionale e sociale della nostra cittÃ .
 
L' Amministrazione comunale ha voluto esprimere a Pat Zito la gratitudine dellâ€™intera comunitÃ  consegnandogli una targa ricordo e il gagliardetto della CittÃ  di San Salvo.
 
Nel corso della visita, Zito ha inoltre lasciato una dedica sullâ€™Albo dâ€™Oro della CittÃ  di San Salvo, scrivendo cosÃ¬ unâ€™altra significativa pagina della storia cittadina.
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