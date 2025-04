'Nostalgia 90', pienone in piazza

Nella serata di lunedì 28 aprile, si e' conclusa la prima parte dei festeggiamenti in onore del Santo Patrono della città, San Vitale Martire, con un'ampia partecipazione di fedeli sansalvesi e non che hanno preso parti agli eventi religiosi per celebrare e festeggiare il Santo Patrono di San Salvo.

Di buon mattino, il clima della festa è entrato nel vivo con i botti d'inizio e la tradizionale Sfilata dei trattori con le Some snodatasi per le principali strade cittadine, per poi rientrare in piazza San Vitale per la celebrazione della Santa Messa. Toccante il momento dell'arrivo delle reliquie del Santo Martire Vitale nel percorso insieme ai trattoristi, accompagnate dal Complesso Bandistico “Città di San Salvo” e scortate dal Comitato Feste San Vitale 2025.

Nel pomeriggio la Processione e l'inizio della Santa Messa Solenne.

In serata lo spettacolo Nostalgia ‘90, un'energia pura di divertimento per le centinaia di persone che hanno gremito Piazza Papa Giovanni XXIII per divertirsi in spensieratezza.

Il Comitato Feste ricorda che i festeggiamenti proseguiranno anche nei giorni del 3 e 4 maggio con l'ultima Sfilata dei trattori con le Some e le tradizionali Sagnitelle in Piazza Vitale Artese, slittate al 3 maggio per le esequie di Papa Francesco.

Domenica 4 maggio, ottava di San Vitale, alle ore 19 e' in programma la Processione a cui seguirà la celebrazione della Santa Messa Solenne.