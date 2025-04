Pino Maddaloni a Vasto: "Rispetto, impegno e sacrificio fondamentali"

“Sport… maestro di vita!“: interesse e partecipazione attenta dei giovani allievi dell’Istituto Comprensivo “Gabriele Rossetti” di Vasto all’incontro organizzato a scuola con il campione olimpico di judo Pino Maddaloni, medaglia d’oro alle Olimpiadi di Sidney del 2000, promosso dall’istituzione scolastica vastese in collaborazione con il Centro Ginnico Vastola a cui hanno partecipato alcune classi della scuola secondaria di primo grado.

L’iniziativa è nata dalla collaborazione tra il sodalizio sportivo del maestro Aniello Vastola e la scuola vastese, in particolare con la referente del dipartimento di Educazione Fisica della ‘Rossetti’, prof.ssa Maria Victoria Del Casale, nell’ambito delle attività di approfondimento delle tematiche relative all’inclusione sociale e alle valenze positive della pratica dello sport.

Ad accogliere Maddaloni, insieme a Vastola, la dirigente scolastica Nicoletta Del Re, l’assessore alle Politiche giovanili e all’Istruzione Paola Cianci e l’assessore allo Sport Carlo Della Penna.

Incisivo il suo messaggio agli studenti, incentrato in modo particolare su concetti fondamentali – nella pratica dello sport come nella vita – quali il rispetto, l‘impegno, il sacrificio e l’altruismo.

Non è la prima volta che Maddaloni arriva a Vasto ed è stato ancora una volta il maestro Vastola a fare da ‘gancio’ per offrire alla comunità studentesca vastese un esempio positivo da prendere concretamente in considerazione.

“Grazie all’Istituto ‘Rossetti’ per aver organizzato un incontro così significativo – ha sottolineato l’assessore Cianci – un incontro che ha unito scuola, sport e la straordinaria testimonianza di Maddaloni. Non solo campione olimpico, ma esempio di come impegno, rispetto e dedizione possano fare la differenza, nello sport come nella vita. Con la palestra a Scampia, guidata assieme alla sua famiglia ed in particolare al papà maestro Gianni, offre ai giovani una possibilità concreta di riscatto, dimostrando che il vero traguardo è diventare persone migliori”.

“Pino Maddaloni è un esempio straordinario di come lo sport possa formare campioni non solo sul tatami, ma anche nella vita – ha aggiunto l’assessore Della Penna -. La sua vittoria olimpica a Sydney 2000 nel judo ha ispirato intere generazioni di giovani atleti, dimostrando che con sacrificio, passione e determinazione si possono raggiungere traguardi straordinari. A nome della città di Vasto, esprimo profonda ammirazione e gratitudine a Pino per i valori che continua a trasmettere dentro e fuori dal mondo dello sport. Un ringraziamento al maestro Vastola per averlo invitato a Vasto”.