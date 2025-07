Emozioni e applausi a San Salvo per il "Fortissimo Festival"

Sono già molti anni che “Musica in Crescendo” dà voce e spazio ai giovani, alla musica, alla danza e alla cultura, con il sostegno dell'Assessorato alla Cultura e, con l'evento Fortissimo Festival - III Edizione, si è voluto confermare e dimostrare come sia una realtà solida, vitale e significativa per la nostra città.

“Un progetto in cui crediamo fortemente e che cresce ogni anno, capace di dare forma ai talenti straordinari che oggi portano il nome di San Salvo in tutta Italia, suonando con grandi maestri - come il M° Riccardo Muti - o in prestigiose orchestre nazionali” ha sottolineato la consigliera delegata alla Cultura, Maria Travaglini.

“Un grazie sentito anche alle famiglie, che supportano con passione e dedizione il percorso formativo e artistico dei propri figli, rendendo possibile tutto questo”.

Presente all'emozionante concerto, unito alla magia della danza, anche l'assessore regionale e presidente del Consiglio comunale di San Salvo, Tizian Magnacca.

La serata si è aperta con l'esibizione carica di energia e talento dei ragazzi del laboratorio “DNA Giovani”. A seguire ci si è emozionati con il Gran Concerto Finale, in Piazza San Vitale, che ha visto protagonisti oltre 80 musicisti e ballerine.

Diretti dal Maestro Angelo Lalla e con le coreografie dalla Maestra Maria Luigia Neroni, ci hanno fatto sognare fortissimo!

Un evento che non è stato solo spettacolo, ma esperienza formativa e umana, incontro tra territori - da Reggio Calabria a Latina, da L'Aquila a Pesaro - e conferma della vocazione nazione e inclusiva del Festival.

Le parole della consigliera Maria Travaglini racchiudono il senso profondo di questa iniziativa: cultura, crescita, inclusione e bellezza.

San Salvo continua a essere punto di riferimento per chi investe nei giovani e nell'arte.