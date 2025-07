Delegazione polacca accolta nel territorio, obiettivo rafforzare la cooperazione economica

Tappa nel territorio del Vastese per la delegazione istituzionale della Regione Podkarpackie (Polonia), ospite in questi giorni in Abruzzo su iniziativa dell’Assessorato regionale alle Attività produttive retto da Tiziana Magnacca.

Prima dell’incontro in Comune a Vasto visita allo stabilimento Pilkington dell'area industriale di San Salvo, punto di riferimento e realtà strategica per tutto il comparto automotive europeo.

“È stato - sottolineano la stessa Magnacca e il consigliere regionale Francesco Prospero - un momento importante per condividere buone pratiche industriali e discutere delle opportunità di collaborazione tra le nostre regioni su temi di innovazione, sviluppo economico e filiere produttive. Ringraziamo la delegazione per l’interesse dimostrato verso il nostro territorio e le sue eccellenze industriali. Continuano così i rapporti tra Abruzzo e Polonia nel solco di una cooperazione concreta, che guarda a sviluppo, impresa e futuro”.

"L’arrivo della delegazione polacca – afferma l’assessore Magnacca – fa seguito a quella abruzzese che si è recata lo scorso aprile nei Precarpazi, nella logica delle iniziative di internazionalizzazione avviate da Regione Abruzzo per un percorso condiviso. Sosteniamo e promuoviamo opportunità di incontro verso l’oriente per incrementare l’export, la ricerca industriale e la promozione dei prodotti artigianali e del Made in Italy. L’Abruzzo esercita una forte capacità attrattiva rispetto ai Paesi dell’Est europeo e asiatico alla ricerca di nuove forme di cooperazione con altri Stati. Con la Regione di Podkarpackie si rafforza il rapporto di collaborazione e di amicizia che si è strutturato nel corso di questi anni nell’interesse della crescita dell’economia abruzzese che nell’export vanta numeri considerevoli”.

La delegazione visiterà diverse aziende abruzzesi per tessere una rete di relazioni industriali tra le due regioni.

La missione polacca è composta da Władysław Ortyl, presidente della Regione Podkarpackie, Kamila Piech, presidente della Commissione per lo sviluppo regionale, Marcin Fijołek, presidente della Commissione per il bilancio, la proprietà e le finanze dell’Assemblea regionale, Paweł Wais, direttore del Dipartimento di Sviluppo Regionale e Justyna Róg, vicedirettore dell’Ufficio del governo regionale.