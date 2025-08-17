La Compagnia Teatrale Fresana presenta la commedia "L'Amicizia"

Lunedì 18 agosto alle ore 21 a San Salvo, in Piazza San Vitale, la Compagnia Teatrale Fresana porta in scena “L'Amicizia”, una commedia brillante che affronta il tema dell'amicizia in maniera ironica e divertente, cifra distintiva della compagnia.

Il migliore amico è quella persona con cui si condivide un legame profondo fatto di fiducia, complicità e sostegno reciproco, ma nella realtà non è sempre così.

Tra equivoci e ambiguità, lo spettacolo ci ricorda che alla fine “fidarsi e' bene ma non fidarsi è meglio”.

Personaggi irresistibili come Bartolomeo Ciaccia, la sorella Carolina, l'amico Califano e molti altri.

Costumi, scenografia e regia sono a cura di Cesira Litterio. Assistente regia Silvana Stella. Foto e video Sharon Gabriele.

La Compagnia ringrazia il sindaco, tutta l'Amministrazione comunale e in particolare la delegata alla Cultura Maria Travaglini per il prezioso supporto.

Non mancate a questa serata all'insegna delle risate, della riflessione e del buon teatro.

Testo Città di San Salvo