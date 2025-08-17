Buttafuori abusivo, alcol a minorenni, spaccio e patenti ritirate nel bilancio dei controlli di Polizia e Carabinieri

Durante la notte appena trascorsa, nell’ambito di specifici servizi di controllo delle zone maggiormente frequentate da turisti e vacanzieri, specie nel comune di Vasto dove si è svolto l’Indie Love Festival, personale della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura e dell’Arma dei Carabinieri ha controllato stabilimenti balneari ed attività commerciali, rilevando, complessivamente, alcune irregolarità che hanno comportato la contestazione di illeciti amministrativi riguardanti l’impiego abusivo e non autorizzato di alcuni “buttafuori”, la somministrazione di bevande alcoliche a tre minorenni, la somministrazione di bevande alcoliche oltre l’orario consentito delle tre di notte. Durante tali controlli, uno dei predetti minori è stato anche colto in flagranza del reato di spaccio di sostanza stupefacente, perché deteneva alcune dosi di marijuana e pertanto sarà denunciato all’Autorità Giudiziaria competente e, nell’immediatezza riaffidato ai genitori.

Nello stesso contesto, la Polizia Stradale ha provveduto ad effettuare controlli alcolemici. Durante tali operazioni sono stati controllati 10 veicoli, 14 persone, riscontrando due autisti alla guida in stato di ebrezza. Sono state ritirate, quale sanzione accessoria agli illeciti accertati, 2 patenti di guida e 2 carte di circolazione.