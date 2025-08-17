Avis Vasto, sensiiblizzazione costante alla donazione del sangue

Sensibilizzazione costante alla donazione del sangue da parte del gruppo vastese dell'Avis, ieri presente con un proprio stand alla tradizionale Sagra delle Campanelle di San Rocco nel centro cittadino.

"In ogni festa, in ogni manifestazione, in ogni momento di condivisione della nostra comunitÃ â€¦ loro ci sono - scrive in una nota dedicata ai volontari vastesi il vice sindaco e assessore Licia Fioravante - Non fanno rumore, non cercano riflettori. Ma si fanno notare con la forza dellâ€™esempio, con la dolcezza di un sorriso, con la tenacia di chi crede profondamente nel valore della vita.

Il gruppo Avis di Vasto Ã¨ questo: una presenza silenziosa ma fortissima. Sempre tra la gente, vicina ai bambini, pronta a sensibilizzare con delicatezza e fermezza lâ€™importanza di un gesto semplice e potentissimo: donare sangue.

Un ringraziamento sincero e profondo a ciascuno di loro, per la costanza, lâ€™amore, la dedizione. PerchÃ© il loro impegno salva vite, ogni giorno.

Ieri, con grande emozione, ho firmato anche io il modulo per diventare donatrice. Un piccolo gesto, una grande scelta.

Grazie Avis, per quello che fate e per come lo fate. Sempre al vostro fianco".