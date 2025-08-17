'Nice to rock you', presentazione a Vasto

"Nice to rock you – Incontri che hanno fatto la storia della musica" (Hoepli) è il nuovo libro di Ezio Guaitamacchi, Leonardo Follieri e Jessica Testa che sarà presentato lunedì 18 agosto, alle ore 19 a Vasto, nella Sala Aldo Moro agli ex edifici scolastici di corso Italia.

Racconta l’incontro fortunato (e spesso fortuito) tra grandi protagonisti della storia del rock senza i quali il mondo della musica avrebbe vissuto vicende diverse, con la prefazione di Manuel Agnelli.

“Nice to rock you" è diviso in 5 sezioni (“Once in a lifetime – Incontri che hanno fatto epoca”, “Two of us– Incontri di anime gemelle”, “Money for nothing – Incontri tra arte e business”, “Who are you – Incontri avvenuti per caso” e “Old friends – Incontri tra amici”) e racconta 30 incontri speciali in ambiti diversi, approfondendo momenti, luoghi e circostanze curiose e spesso poco conosciute. Ogni racconto è arricchito da immagini ad hoc e da due canzoni che si possono ascoltare tramite QR code diventando così una colonna sonora ideale delle storie narrate.

Leonardo Follieri e Jessica Testa parleranno del libro e delle sue numerose storie con l’ausilio di contributi audio/video che saranno proiettati nel corso dell’evento.

GLI AUTORI:

EZIO GUAITAMACCHI: musicologo, musicista ed entertainer, è un decano del giornalismo e della critica musicale. Autore di venticinque saggi su rock e dintorni, è conduttore radio e tv, docente, musicista e storyteller.

LEONARDO FOLLIERI: giornalista e autore. Il suo primo libro, tradotto anche in spagnolo, è “Rock & Arte” (Hoepli, 2018). Ha dato il suo contributo a “1973 – L’anno cruciale della musica raccontato in 73 dischi leggendari” (Arcana, 2023). Dal 2016 è coordinatore della redazione e delle produzioni di Jam TV. Dal 2023 insegna Storia del Rock all’Hard Rock Cafe di Milano.

JESSICA TESTA: giornalista, violinista e autrice. Ha collaborato alla nuova edizione de “La storia del rock” (Hoepli, 2022), “1973 – L’anno cruciale della musica raccontato in 73 dischi leggendari” (Arcana, 2023), “Manuale di storia della popular music e del jazz” (Volontè & Co, 2022) e curato le ricerche per “SHE’S A WOMAN – Storie di coraggio, orgoglio, amore e (dis)onore di 33 regine della musica” (Rizzoli Lizard, 2023). È redattrice di Jam TV dal 2016.

https://www.instagram.com/leonardofollieri/

https://www.instagram.com/jessicatesta__/







