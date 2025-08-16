Torna "La Notte di Vasco" a San Salvo Marina

A San Salvo Marina, domenica 17 agosto, torna uno degli appuntamenti più attesi dell'estate sansalvese, “La Notte di Vasco ” in Piazzale Cristoforo Colombo alle 21.30.

Un evento che negli anni ha fatto cantare e ballare migliaia di persone, con un'energia capace di attraversare i confini regionali: pubblico caloroso, emozioni vere e tutta la magia della musica di Vasco Rossi che unisce generazioni.

Sul palco i Senza Resa vi porteranno in un viaggio tra i grandi successi del Blasco e le atmosfere travolgenti del rock italiano, regalando uno spettacolo che non e' mai solo un concerto ma una festa.

Ingresso libero, adrenalina garantita. Non lasciarti raccontare quello che puoi vivere in prima persona: raduna gli amici e vieni a San Salvo Marina per una serata indimenticabile sotto le stelle.

Testo Città di San Salvo