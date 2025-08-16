Partecipa a IlTrigno.net

Tutto pronto per la 10^ edizione di 'PollutRock' con fondi alla ricerca sul cancro

redazione
Musica e spettacolo
Si terrÃ  domenica 17 agosto il concerto di solidarietÃ  PollutrRock.

L'evento musicale, arrivato alla decima edizione, Ã¨ patrocinato dal Comune di Pollutri e si terrÃ  in piazza Giovanni Paolo I.

L'appuntamento Ã¨ organizzato a favore della Fondazione Airc per la ricerca sul cancro alla quale saranno devoluti i fondi raccolti.

Questa decima edizione vedrÃ  alternarsi sul palco, a partire dalle 20.30, i seguenti gruppi: Attack, Blue'Spirit, Storms, Rolando Garau, Dissolvenza, My Lady Jane e Lab. Danze Popolari del Mondo.

