I Matia Bazar in concerto a Furci per la festa del Beato Angelo

Appuntamento sabato 13 settembre

Saranno i Matia Bazar a esibirsi in occasione dei festeggiamenti in onore del Beato Angelo da Furci in programma sabato 13 settembre.

A renderlo noto Ã¨ il Comitato Feste 2025 unitamente al parroco e Rettore del Santuario don Angelo Di Prinzio.

Nei prossimi giorni sarÃ  comunicato il programma completo degli appuntamenti.

La band, rinnovata negli ultimi anni, in passato ha vinto anche due Festival di Sanremo

Tra i brani storici del gruppo musicale troviamo Ti Sento, Stasera che sera, Questa nostra grande storia d'amore, Brivido caldo, Vacanze romane e Solo 

Lo spettacolo si terrÃ  in Piazza Beato Angelo alle ore 22.

