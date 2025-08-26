'Summer Jazz San Salvo', chiusura d'impatto per il cartellone culturale estivo 2025

Piazza San Vitale si è trasformata nella serata di lunedì 25 agosto in un palcoscenico di emozioni e applausi scroscianti per l'ultimo appuntamento della stagione culturale estiva.

A concludere in grande stile il cartellone il concerto Elio Coppola Trio feat. Nicole Zuraitis, con la straordinaria presenza di Daniele Cordisco alla chitarra e Daniele Zoratta al contrabasso.

Una performance intensa e raffinata che ha conquistato il pubblico, confermando il Summer Jazz San Salvo come appuntamento musicale di livello internazionale.

L'evento ha registrato una straordinaria partecipazione di pubblico, segno tangibile di un festival in costante crescita, capace di unire generazioni e culture attraverso la bellezza universale della musica.

“Un concerto di alto spessore - ha dichiarato la consigliera comunale delegata alla Cultura Maria Travaglini - che ha rappresentato la chiusura perfetta per un calendario di grande valore, dalle commedie dialettali al teatro con grandi interpreti, fino alla letteratura e alla musica. Siamo felici e orgogliosi della risposta del pubblico e ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito a rendere uniche queste serate. Il nostro impegno proseguirà con la programmazione autunno - inverno, ricca di nuove proposte culturali”.

Grande soddisfazione anche da parte di Lino Molino, presidente dell'Associazione Live Music: “Siamo entusiasti della risposta del pubblico e del livello musicale espresso in queste serate. Il Jazz, come tutta la musica, ha il potere di arrivare al cuore e di unire le persone, e il nostro obiettivo resta quello di diffondere questa bellezza sempre di più, con eventi che sappiano emozionare e coinvolgere”.

A sottolineare il successo della manifestazione e' intervenuto anche il sindaco Emanuela De Nicolis: “Il Summer Jazz e' la dimostrazione di quanto San Salvo sappia essere viva, accogliente e capace di proporre eventi di grande qualità. E' un festival che cresce di anno in anno, portando in città artisti di livello internazionali e un pubblico sempre più numeroso. Siamo orgogliosi di questa edizione e continueremo a lavorare affinché la cultura e la musica siano sempre più protagoniste nella vita della nostra comunità”.

La seconda edizione del Summer Jazz San Salvo ha così confermato l'alto profilo del festival, ponendosi come punto di riferimento non solo per gli appassionati del genere, ma anche per tutti coloro che hanno voglia di vivere momenti di condivisione e cultura sotto le stelle.

Testo e foto a cura di Città di San Salvo