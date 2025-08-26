‘Dalla Madonnina alla Madonnina’ tra divertimento, passione e record di partecipazione

Un grande successo organizzativo ha contraddistinto la gara podistica “Dalla Madonnina alla Madonnina” che ha avuto luogo il 20 agosto scorso a Casalbordino con omologazione UISP.

I 120 partecipanti sono stati un giusto premio alla Polisportiva Casalbike che ha dedicato tempo ed energie per allestire la quarta edizione, frutto di una proficua collaborazione con l’Amministrazione comunale di Casalbordino.

Tra i principali promotori dell’iniziativa spiccano l’assessore allo Sport Umberto D’Agostino e Bruno Fantini, presidente della Polisportiva Casalbike che, insieme, hanno guidato gli sforzi organizzativi con impegno e passione.

Lo scenario del percorso ha ricevuto giudizi estremamente positivi: il tragitto ha collegato la Madonnina del paese in piazza Zimarino a quella del lido nella zona del lungomare nord, attraversando anche un tratto suggestivo della ciclopedonale Via Verde.

Su un percorso di 7,5 chilometri, tra discesa e pianura, Nicola Armanetti ha vinto al maschile, impiegando 26’40” per conquistare il gradino più alto del podio davanti a Luca Di Santo (Podistica San Salvo) e Matteo Tenaglia (Podistica Vasto).

Al femminile, invece, Camilla Colaizzo ha conquistato il primo posto con un tempo di 31’10”, completando un podio tutto di marca Runners Chieti con il secondo posto di Roberta Fedele e il terzo ad appannaggio di Lorella Bassani.

“Voglio esprimere la mia più sincera gratitudine alla Polisportiva Casalbike e a tutti gli sponsor che hanno reso possibile questo successo. Bruno Fantini, la sua famiglia e l’intero staff hanno lavorato con dedizione nel dietro le quinte per garantire la riuscita della manifestazione che, quest’anno, ha raggiunto il record di partecipazione” ha dichiarato il sindaco di Casalbordino, Filippo Marinucci.

“Sono davvero felice di aver seguito da vicino in questi anni la crescita di questa manifestazione. Siamo partiti all’inizio con 40 iscritti e abbiamo quasi triplicato il numero dei partecipanti. Nonostante la splendida giornata e la tentazione di godersi il mare, i partecipanti hanno voluto sudare e divertirsi sulle nostre strade. Un ringraziamento speciale va alla Protezione Civile, alla Croce Rossa, ai Carabinieri e alla Polizia Locale che si sono occupati della sicurezza e della gestione del traffico in maniera impeccabile. Il loro impegno è stato prezioso e indispensabile per il successo della giornata” ha detto Umberto D’Agostino, assessore allo Sport e anche partecipante alla gara in cui si è classificato al quinto posto assoluto. A portare il saluto anche l’assessore alle Attività produttive Paola Basile.

“Questa gara podistica stata un vero successo non solo per l’affluenza, ma anche per l’emozione che ha saputo suscitare. È stata una rievocazione di una vecchia gara che ha riportato alla memoria momenti piacevoli del nostro passato podistico qui a Casalbordino. L’adesione dei partecipanti è stata davvero sorprendente, un risultato che non mi aspettavo.

Un grazie sincero va a tutti i partecipanti, al Comune di Casalbordino, all’assessore allo Sport Umberto D’Agostino per il prezioso sostegno. Estendo il mio ringraziamento a Vini Alberto Tiberio con la titolare Alessandra per la sua generosità nel mettere a disposizione premi di valore per i partecipanti. Infine, un grazie di cuore a Coal Casalbordino e a Bistrot 69”, ha detto l’organizzatore Bruno Fantini.

