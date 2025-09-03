Uâ€™Barbir inaugura a San Salvo: il nuovo barber shop dove lo stile diventa esperienza

Il 6 settembre San Salvo scoprirÃ un nuovo punto di riferimento per lo stile maschile: Uâ€™Barbir apre le porte in via Garibaldi 33 con unâ€™inaugurazione da grande occasione, dalle 17:00 a mezzanotte. Una serata pensata per far vivere a tutti unâ€™anteprima esclusiva del locale e dellâ€™atmosfera che lo caratterizzerÃ .

Non si tratta di un semplice barber shop: Uâ€™Barbir Ã¨ un luogo giovane, moderno e curato nei dettagli, dove stile, personalitÃ e attenzione al cliente si incontrano. Ogni taglio e ogni servizio sono pensati per chi vuole sentirsi a proprio agio senza rinunciare a un look curato e autentico.

Per lâ€™inaugurazione, gli ospiti saranno accolti con drink e buona compagnia, accompagnati da un DJ set firmato Andrea De Vitis, esclusivo per la serata. Inoltre, sarÃ possibile partecipare a un Gratta & Vinci con premi unici: tagli, acconciature e le T-shirt ufficiali di Uâ€™Barbir.

Uâ€™Barbir nasce per offrire unâ€™esperienza completa, dove entrare non significa solo prendersi cura dei capelli, ma vivere un momento di stile e socialitÃ . Lâ€™atmosfera moderna e accogliente del locale Ã¨ pensata per far sentire ogni cliente protagonista, in un ambiente dinamico e originale.

Il 6 settembre segna lâ€™inizio di una nuova esperienza per San Salvo. Ci vediamo in via Garibaldi 33 da Uâ€™Barbir, per scoprire in anteprima tutto quello che questo nuovo barber shop ha da offrire.