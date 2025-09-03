Seconda edizione de "La Pecora alla Callara" alla Villa Comunale di San Salvo

Torna l'atteso appuntamento con la tradizione: “La Pecora alla Callara” - seconda edizione.
Venerdì 5 settembre, a partire dalle ore 19, la Villa Comunale di San Salvo ospiterà una serata dedicata a uno dei piatti più antichi e autentici della nostra cultura rurale.
Dopo il grande successo dello scorso anno, gli organizzatori promettono tempi di attesa ridotti e tante novità.
Ogni partecipante riceverà infatti un omaggio originale, oltre a poter degustare delizie e bevande a prezzi popolari, comodamente servite in un'area con posti a sedere.
La serata sarà arricchita dalla musica dal vivo della band Blue Spirit per un mix perfetto di gusto, tradizione e divertimento.
L'evento è curato dal Western Saloon (Gino & Franco) con il supporto di Antonio Cacciavillani, Sheep Cooking Expert e il patrocinio del Comune di San Salvo.
Per info: 347.3658937
Testo Città di San Salvo