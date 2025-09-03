L'Asilo Stella Maris a Vasto Marina rischia di spegnersi

Da modello educativo comunale a caso sociale: lâ€™asilo nido Stella Maris di Vasto, dopo la privatizzazione e il rincaro delle rette, vive un momento di forte crisi.

Da servizio comunale poco frequentato a modello educativo per la cittÃ , lâ€™asilo nido Stella Maris di Vasto negli ultimi anni era diventato un punto di riferimento per tante famiglie. Oggi, perÃ², la sua improvvisa privatizzazione, i rincari delle rette e lâ€™incertezza dei servizi hanno generato malumori e preoccupazione.

GiÃ a giugno il Comune aveva annunciato lâ€™affidamento a un soggetto privato, senza fornire dettagli concreti. La sorpresa Ã¨ arrivata solo a fine agosto: il nido avrebbe riaperto in ritardo (dal 1Â° al 4 settembre) e senza mensa attiva. Ma soprattutto, le rette sono state ritoccate al rialzo con aumenti fino al 70%:



da 250 a 450 euro per il part-time,

da 320 a 520 euro per il tempo pieno.



Una stangata che ha messo in seria difficoltÃ i genitori lavoratori, molti dei quali hanno giÃ rinunciato ad asili pubblici e privati, ormai pieni ,perdendo tempo prezioso per trovare un'altra soluzione per l'istruzione dei propri figli



Il 3 settembre, nella sala consiliare del Comune, si Ã¨ svolta una riunione molto partecipata con famiglie, personale educativo, la nuova cooperativa e lâ€™amministrazione comunale.

Dopo ore di dibattito, perÃ², non Ã¨ arrivata alcuna soluzione: la cooperativa non intende abbassare i prezzi, mentre il Comune ha confermato un possibile contributo economico ma solo per i residenti di Vasto, escludendo cosÃ¬ circa metÃ delle famiglie coinvolte.

La situazione oggi Ã¨ critica: 38 famiglie non sanno come garantire lâ€™assistenza ai propri figli, soltanto 4 bambini risultano iscritti e 6 posti di lavoro sono a rischio.

Se i numeri non dovessero crescere, il nido potrebbe chiudere definitivamente, cancellando anni di lavoro e di fiducia costruita con la comunitÃ .



Delusi dallâ€™assenza di risposte, i genitori stanno valutando iniziative collettive e richieste formali di chiarimento.

Lo spettro della chiusura dello Stella Maris apre un confronto inevitabile: Quale futuro per i servizi educativi nella cittÃ di Vasto e per le famiglie che vi fanno affidamento?



