AccessibilitÃ  al mare: una sfida per i disabili

San Salvo Marina, segnalazione di ulteriori disagi per chi Ã¨ giÃ  in difficoltÃ 

AttualitÃ 
Riceviamo e pubblichiamo.

Come ogni estate,  trascorro le vacanze in una casa al mare, a pochi metri dalla spiaggia libera, in via Berlinguer nei pressi dell' Hotel  Milano a San Salvo Marina. Tuttavia, quest'anno ho riscontrato una grave mancanza di accessibilitÃ  per le persone con disabilitÃ  come me, affetta da sclerosi multipla.

Lo scorso anno avevo chiesto al Comune di installare una passerella per facilitare l'accesso alla spiaggia, ma purtroppo non Ã¨ stato possibile. Quest'anno, al posto delle scale, Ã¨ stato installato solo uno scivolo, ma la sabbia che segue rende impossibile l'accesso per le persone con disabilitÃ  che utilizzano sedie a rotelle o deambulatori ma anche passeggini e quant'altro.

Quando ho contattato il Comune per chiedere una soluzione, il responsabile mi ha risposto che non ci sono piÃ¹ soldi per installare una passerella.

Ãˆ inaccettabile che la mancanza di fondi sia un ostacolo per garantire l'accesso al mare per tutti i cittadini, in difficoltÃ .

