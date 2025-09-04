AccessibilitÃ  al mare: una sfida per i disabili

Riceviamo e pubblichiamo.

Come ogni estate, trascorro le vacanze in una casa al mare, a pochi metri dalla spiaggia libera, in via Berlinguer nei pressi dell' Hotel Milano a San Salvo Marina. Tuttavia, quest'anno ho riscontrato una grave mancanza di accessibilitÃ per le persone con disabilitÃ come me, affetta da sclerosi multipla.

Lo scorso anno avevo chiesto al Comune di installare una passerella per facilitare l'accesso alla spiaggia, ma purtroppo non Ã¨ stato possibile. Quest'anno, al posto delle scale, Ã¨ stato installato solo uno scivolo, ma la sabbia che segue rende impossibile l'accesso per le persone con disabilitÃ che utilizzano sedie a rotelle o deambulatori ma anche passeggini e quant'altro.

Quando ho contattato il Comune per chiedere una soluzione, il responsabile mi ha risposto che non ci sono piÃ¹ soldi per installare una passerella.

Ãˆ inaccettabile che la mancanza di fondi sia un ostacolo per garantire l'accesso al mare per tutti i cittadini, in difficoltÃ .